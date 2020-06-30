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"بحاري" يُرزق بمولودته البكر "ريما"

رزق الشاب محمد حسن بحاري، بمولودته البكر، وسماها وحرمه باسم "ريما".

وتلقى "بحاري" التهاني والتبريكات من الأهل والزملاء، واعدًا بإقامة وليمة بهذه المناسبة.

"سبق" تبارك لـ"بحاري" مولودته "ريما"، وتدعو الله أن يجعلها قرة عين لوالديها.

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"بحاري" يُرزق بمولودته البكر "ريما"
سبق

رزق الشاب محمد حسن بحاري، بمولودته البكر، وسماها وحرمه باسم "ريما".

وتلقى "بحاري" التهاني والتبريكات من الأهل والزملاء، واعدًا بإقامة وليمة بهذه المناسبة.

"سبق" تبارك لـ"بحاري" مولودته "ريما"، وتدعو الله أن يجعلها قرة عين لوالديها.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
06:53 PM

"بحاري" يُرزق بمولودته البكر "ريما"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رزق الشاب محمد حسن بحاري، بمولودته البكر، وسماها وحرمه باسم "ريما".

وتلقى "بحاري" التهاني والتبريكات من الأهل والزملاء، واعدًا بإقامة وليمة بهذه المناسبة.

"سبق" تبارك لـ"بحاري" مولودته "ريما"، وتدعو الله أن يجعلها قرة عين لوالديها.

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