"بحاري" يُرزق بمولودته البكر "ريما"

رزق الشاب محمد حسن بحاري، بمولودته البكر، وسماها وحرمه باسم "ريما".
وتلقى "بحاري" التهاني والتبريكات من الأهل والزملاء، واعدًا بإقامة وليمة بهذه المناسبة.
"سبق" تبارك لـ"بحاري" مولودته "ريما"، وتدعو الله أن يجعلها قرة عين لوالديها.
رزق الشاب محمد حسن بحاري، بمولودته البكر، وسماها وحرمه باسم "ريما".
وتلقى "بحاري" التهاني والتبريكات من الأهل والزملاء، واعدًا بإقامة وليمة بهذه المناسبة.
"سبق" تبارك لـ"بحاري" مولودته "ريما"، وتدعو الله أن يجعلها قرة عين لوالديها.
رزق الشاب محمد حسن بحاري، بمولودته البكر، وسماها وحرمه باسم "ريما".
وتلقى "بحاري" التهاني والتبريكات من الأهل والزملاء، واعدًا بإقامة وليمة بهذه المناسبة.
"سبق" تبارك لـ"بحاري" مولودته "ريما"، وتدعو الله أن يجعلها قرة عين لوالديها.
رزق الشاب محمد حسن بحاري، بمولودته البكر، وسماها وحرمه باسم "ريما".
وتلقى "بحاري" التهاني والتبريكات من الأهل والزملاء، واعدًا بإقامة وليمة بهذه المناسبة.
"سبق" تبارك لـ"بحاري" مولودته "ريما"، وتدعو الله أن يجعلها قرة عين لوالديها.