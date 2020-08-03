النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلفًا للشهري.. اتحاد القدم يعيِّن الجهني رئيسًا للجنة الاحتراف حتى إشعار آخر

قدَّم معيض الشهري، رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اعتذاره عن عدم الاستمرار في رئاسة اللجنة نظرًا لظروفه الخاصة.

من جانبه قدَّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد ياسر المسحل شكره وتقديره للشهري مثمنًا جهوده التي بذلها في الفترة السابقة، ومتمنيًا له التوفيق في مسيرته الحالية عضوًا في المجلس.

كما قرر مجلس الإدارة تكليف عضو اللجنة الحالي جابر بن سعد الجهني رئيسًا للجنة حتى إشعار آخر.

ويُعتبر الجهني حاصلاً على بكالوريوس القانون من جامعة الملك عبدالعزيز مع مرتبة الشرف الأولى، وشارك في العديد من الدورات في القانون.

وعمل الجهني مستشارًا قانونيًّا في رابطة الدوري السعودي للمحترفين في فترة سابقة.

الاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
خلفًا للشهري.. اتحاد القدم يعيِّن الجهني رئيسًا للجنة الاحتراف حتى إشعار آخر
سبق

قدَّم معيض الشهري، رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اعتذاره عن عدم الاستمرار في رئاسة اللجنة نظرًا لظروفه الخاصة.

من جانبه قدَّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد ياسر المسحل شكره وتقديره للشهري مثمنًا جهوده التي بذلها في الفترة السابقة، ومتمنيًا له التوفيق في مسيرته الحالية عضوًا في المجلس.

كما قرر مجلس الإدارة تكليف عضو اللجنة الحالي جابر بن سعد الجهني رئيسًا للجنة حتى إشعار آخر.

ويُعتبر الجهني حاصلاً على بكالوريوس القانون من جامعة الملك عبدالعزيز مع مرتبة الشرف الأولى، وشارك في العديد من الدورات في القانون.

وعمل الجهني مستشارًا قانونيًّا في رابطة الدوري السعودي للمحترفين في فترة سابقة.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
12:52 AM
اخر تعديل
03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
01:20 AM

خلفًا للشهري.. اتحاد القدم يعيِّن الجهني رئيسًا للجنة الاحتراف حتى إشعار آخر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
847

قدَّم معيض الشهري، رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اعتذاره عن عدم الاستمرار في رئاسة اللجنة نظرًا لظروفه الخاصة.

من جانبه قدَّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد ياسر المسحل شكره وتقديره للشهري مثمنًا جهوده التي بذلها في الفترة السابقة، ومتمنيًا له التوفيق في مسيرته الحالية عضوًا في المجلس.

كما قرر مجلس الإدارة تكليف عضو اللجنة الحالي جابر بن سعد الجهني رئيسًا للجنة حتى إشعار آخر.

ويُعتبر الجهني حاصلاً على بكالوريوس القانون من جامعة الملك عبدالعزيز مع مرتبة الشرف الأولى، وشارك في العديد من الدورات في القانون.

وعمل الجهني مستشارًا قانونيًّا في رابطة الدوري السعودي للمحترفين في فترة سابقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,618
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,119
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,830
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,352

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة