كليات الأفلاج تدشّن "شتاؤكم أدفأ 2" بتوزيع 30 مدفأة على المستحقين

تزامناً مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة بمناطق المملكة

دشّن المشرف على كليات الجامعة بالأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري اليوم مبادرة "شتاؤكم أدفأ 2" لتوزيع وسائل تدفئة على عدد من الأسر داخل المحافظة، قام خلالها طلاب الأنشطة الطلابية بكليات الأفلاج بتوزيع أكثر من 30 مدفئة على مستحقيها داخل المحافظة تزامناً مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة التي تشهدها معظم مناطق المملكة".

صرح وكيل كلية المجتمع للشؤون التعليمية والأكاديمية بالأفلاج الدكتور فهد القحطاني أن الحملة أتت إيماناً بدور الجامعة في خدمة المجتمع وتعزيزاً لروح التكافل الاجتماعي وحرص الجامعة على المشاركة بالأعمال التطوعية التي تدعم المحافظة، مشيراً إلى أن هناك المزيد من المبادرات الاجتماعية والتطوعية التي جدولتها كليات الأفلاج في خطة أعمالها المستقبلية.



يشار إلى أن كليات الأفلاج تقوم بهذه المبادرة للعام الثاني لتعزيز روح التكافل الاجتماعي لدى طلابها بمساعدة الآخرين وإيماناً بدورها في خدمة المجتمع حيث لم تقتصر أعمال كليات الأفلاج على هذه المبادرة بل قامت وتقوم بالعديد من المبادرات في الكثير من المجالات التطوعية والخدمية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

