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نائب أمير جازان يقف على مشروع الطريق الساحلي ويوجِّه بسرعة استكماله

ضمن الجولات التفقدية.. وأكد حرصه على متابعة المشروعات لخدمة المواطن

وقف نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم على سير العمل بمشروع طريق "الطوال - الشقيق" الذي يُعد جزءًا من الطريق الساحلي "جدة - جازان"، وذلك ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف الإدارات والمشروعات التنموية بالمنطقة.

واطلع نائب أمير جازان خلال الجولة على المراحل المنجزة من المشروع، واستمع لشرح مفصل من المدير العام للطرق بالمنطقة، المهندس مبارك المطوع، عن المشروع الذي ينفَّذ على امتداد منطقة جازان من مركز الشقيق شمالاً إلى محافظة الطوال بالشريط الحدودي بالمنطقة، بطول ١٦٥ كيلومترًا، وبتكلفة إجمالية بلغت أكثر من مليار ونصف المليار ريال.

ووقف الأمير محمد بن عبدالعزيز ميدانيًّا على بعض مراحل المشروع الذي تم استلام أكثر من "٨٠" كيلومترًا منه استلامًا نهائيًّا, فيما يجري حاليًا تنفيذ بقية أجزاء المشروع تمهيدًا لاستلامها خلال الفترة القادمة، بما فيها أعمال تنفيذ تقاطعات الطريق مع عدد من الطرق الرئيسية والفرعية بالمنطقة.

ويخدم المشروع ضاحية الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بجازان، ومطار الملك عبدالله الجديد.

وأكد نائب أمير منطقة جازان في ختام الجولة أهمية المشروع الذي يعد الشريان الرابط بين منطقة جازان ومنطقة مكة المكرمة مرورًا بمنطقتَي عسير والباحة، ووجَّه المدير العام للطرق بجازان والقائمين على المشروع بمضاعفة الجهود لإنجازه في أسرع وقت ممكن، وفق الخطط والبرامج والآليات المعدة لذلك، وبذل كل ما يُسهم في خدمة المواطن والمقيم إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وشدد نائب أمير المنطقة على حرصه شخصيًّا على المتابعة الدائمة للمشروعات التي يجري تنفيذها بالمنطقة، راجيًا العون والتوفيق من الله تعالى للجميع لتحقيق ما فيه الخير والفائدة وخدمة الصالح العام.

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نائب أمير جازان يقف على مشروع الطريق الساحلي ويوجِّه بسرعة استكماله
سبق

وقف نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم على سير العمل بمشروع طريق "الطوال - الشقيق" الذي يُعد جزءًا من الطريق الساحلي "جدة - جازان"، وذلك ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف الإدارات والمشروعات التنموية بالمنطقة.

واطلع نائب أمير جازان خلال الجولة على المراحل المنجزة من المشروع، واستمع لشرح مفصل من المدير العام للطرق بالمنطقة، المهندس مبارك المطوع، عن المشروع الذي ينفَّذ على امتداد منطقة جازان من مركز الشقيق شمالاً إلى محافظة الطوال بالشريط الحدودي بالمنطقة، بطول ١٦٥ كيلومترًا، وبتكلفة إجمالية بلغت أكثر من مليار ونصف المليار ريال.

ووقف الأمير محمد بن عبدالعزيز ميدانيًّا على بعض مراحل المشروع الذي تم استلام أكثر من "٨٠" كيلومترًا منه استلامًا نهائيًّا, فيما يجري حاليًا تنفيذ بقية أجزاء المشروع تمهيدًا لاستلامها خلال الفترة القادمة، بما فيها أعمال تنفيذ تقاطعات الطريق مع عدد من الطرق الرئيسية والفرعية بالمنطقة.

ويخدم المشروع ضاحية الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بجازان، ومطار الملك عبدالله الجديد.

وأكد نائب أمير منطقة جازان في ختام الجولة أهمية المشروع الذي يعد الشريان الرابط بين منطقة جازان ومنطقة مكة المكرمة مرورًا بمنطقتَي عسير والباحة، ووجَّه المدير العام للطرق بجازان والقائمين على المشروع بمضاعفة الجهود لإنجازه في أسرع وقت ممكن، وفق الخطط والبرامج والآليات المعدة لذلك، وبذل كل ما يُسهم في خدمة المواطن والمقيم إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وشدد نائب أمير المنطقة على حرصه شخصيًّا على المتابعة الدائمة للمشروعات التي يجري تنفيذها بالمنطقة، راجيًا العون والتوفيق من الله تعالى للجميع لتحقيق ما فيه الخير والفائدة وخدمة الصالح العام.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
10:07 PM

نائب أمير جازان يقف على مشروع الطريق الساحلي ويوجِّه بسرعة استكماله

ضمن الجولات التفقدية.. وأكد حرصه على متابعة المشروعات لخدمة المواطن

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فهد كاملي - جازان
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وقف نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم على سير العمل بمشروع طريق "الطوال - الشقيق" الذي يُعد جزءًا من الطريق الساحلي "جدة - جازان"، وذلك ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف الإدارات والمشروعات التنموية بالمنطقة.

واطلع نائب أمير جازان خلال الجولة على المراحل المنجزة من المشروع، واستمع لشرح مفصل من المدير العام للطرق بالمنطقة، المهندس مبارك المطوع، عن المشروع الذي ينفَّذ على امتداد منطقة جازان من مركز الشقيق شمالاً إلى محافظة الطوال بالشريط الحدودي بالمنطقة، بطول ١٦٥ كيلومترًا، وبتكلفة إجمالية بلغت أكثر من مليار ونصف المليار ريال.

ووقف الأمير محمد بن عبدالعزيز ميدانيًّا على بعض مراحل المشروع الذي تم استلام أكثر من "٨٠" كيلومترًا منه استلامًا نهائيًّا, فيما يجري حاليًا تنفيذ بقية أجزاء المشروع تمهيدًا لاستلامها خلال الفترة القادمة، بما فيها أعمال تنفيذ تقاطعات الطريق مع عدد من الطرق الرئيسية والفرعية بالمنطقة.

ويخدم المشروع ضاحية الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بجازان، ومطار الملك عبدالله الجديد.

وأكد نائب أمير منطقة جازان في ختام الجولة أهمية المشروع الذي يعد الشريان الرابط بين منطقة جازان ومنطقة مكة المكرمة مرورًا بمنطقتَي عسير والباحة، ووجَّه المدير العام للطرق بجازان والقائمين على المشروع بمضاعفة الجهود لإنجازه في أسرع وقت ممكن، وفق الخطط والبرامج والآليات المعدة لذلك، وبذل كل ما يُسهم في خدمة المواطن والمقيم إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وشدد نائب أمير المنطقة على حرصه شخصيًّا على المتابعة الدائمة للمشروعات التي يجري تنفيذها بالمنطقة، راجيًا العون والتوفيق من الله تعالى للجميع لتحقيق ما فيه الخير والفائدة وخدمة الصالح العام.

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