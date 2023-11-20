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قمع أم "انتصار"؟.. "روحاني" يزيف حقائق حراك الوقود

خروج آلاف المتظاهرين يكذّب مزاعمه بنجاح الشعب في الاختبار

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم (الأربعاء)؛ "انتصار" نظامه على المظاهرات العارمة التي تفجرت احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وسائل الإعلام الإيرانية.

ومن المؤكد أن "روحاني" زيّف ما حدث في الواقع؛ فالنظام لم ينتصر على حراك جموع الشعب الإيراني التي خرجت للاحتجاج، وإنما قمعها بمختلف أساليب التنكيل التي يجيدها تمامًا، كما أن هذا "الانتصار" المزعوم لا وجود له مع تواصل الاحتجاجات إلى اليوم، واستمرار الإجراءات القمعية التي اتخذها النظام للتعتيم عليها؛ ومنها قطع خدمة الإنترنت، ولو كان النظام تغلّب حقًّا على المظاهرات أو "انتصر" عليها لَعادت الأوضاع إلى طبيعتها قبل اندلاع الاحتجاجات.

أما زعم "روحاني" بأن "الشعب الإيراني نجح مرة أخرى في اختبار تاريخي وأظهر أنه لن يسمح للأعداء بالاستفادة من الوضع"؛ فلا يمكن القبول به إلا في حال عدم خروج الإيرانيين للتظاهر، وما داموا قد خرجوا بالآلاف فذلك برهان على عدم رضا الشعب على قرار زيادة أسعار الوقوع، التي يدّعي "روحاني" أن الشعب وافق عليها.

روحاني مظاهرات إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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قمع أم "انتصار"؟.. "روحاني" يزيف حقائق حراك الوقود
سبق

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم (الأربعاء)؛ "انتصار" نظامه على المظاهرات العارمة التي تفجرت احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وسائل الإعلام الإيرانية.

ومن المؤكد أن "روحاني" زيّف ما حدث في الواقع؛ فالنظام لم ينتصر على حراك جموع الشعب الإيراني التي خرجت للاحتجاج، وإنما قمعها بمختلف أساليب التنكيل التي يجيدها تمامًا، كما أن هذا "الانتصار" المزعوم لا وجود له مع تواصل الاحتجاجات إلى اليوم، واستمرار الإجراءات القمعية التي اتخذها النظام للتعتيم عليها؛ ومنها قطع خدمة الإنترنت، ولو كان النظام تغلّب حقًّا على المظاهرات أو "انتصر" عليها لَعادت الأوضاع إلى طبيعتها قبل اندلاع الاحتجاجات.

أما زعم "روحاني" بأن "الشعب الإيراني نجح مرة أخرى في اختبار تاريخي وأظهر أنه لن يسمح للأعداء بالاستفادة من الوضع"؛ فلا يمكن القبول به إلا في حال عدم خروج الإيرانيين للتظاهر، وما داموا قد خرجوا بالآلاف فذلك برهان على عدم رضا الشعب على قرار زيادة أسعار الوقوع، التي يدّعي "روحاني" أن الشعب وافق عليها.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
04:16 PM

قمع أم "انتصار"؟.. "روحاني" يزيف حقائق حراك الوقود

خروج آلاف المتظاهرين يكذّب مزاعمه بنجاح الشعب في الاختبار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم (الأربعاء)؛ "انتصار" نظامه على المظاهرات العارمة التي تفجرت احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وسائل الإعلام الإيرانية.

ومن المؤكد أن "روحاني" زيّف ما حدث في الواقع؛ فالنظام لم ينتصر على حراك جموع الشعب الإيراني التي خرجت للاحتجاج، وإنما قمعها بمختلف أساليب التنكيل التي يجيدها تمامًا، كما أن هذا "الانتصار" المزعوم لا وجود له مع تواصل الاحتجاجات إلى اليوم، واستمرار الإجراءات القمعية التي اتخذها النظام للتعتيم عليها؛ ومنها قطع خدمة الإنترنت، ولو كان النظام تغلّب حقًّا على المظاهرات أو "انتصر" عليها لَعادت الأوضاع إلى طبيعتها قبل اندلاع الاحتجاجات.

أما زعم "روحاني" بأن "الشعب الإيراني نجح مرة أخرى في اختبار تاريخي وأظهر أنه لن يسمح للأعداء بالاستفادة من الوضع"؛ فلا يمكن القبول به إلا في حال عدم خروج الإيرانيين للتظاهر، وما داموا قد خرجوا بالآلاف فذلك برهان على عدم رضا الشعب على قرار زيادة أسعار الوقوع، التي يدّعي "روحاني" أن الشعب وافق عليها.

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