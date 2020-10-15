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عبر "زوم".. لقاء لـ"تعليم مكة" يبلور علاقة الأقمار الصناعية بحياة الإنسان

استهدف اللقاء الطلاب والطالبات للتوعية وزيادة المعرفة ببرامج الفضاء وأهميته

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة؛ ممثلة في إدارة النشاط الطلابي "بنين- بنات"، اللقاء العلمي "الأقمار الصناعية وتحسين حياة الإنسان"، اليوم الخميس، عن طريق برنامج "زوم"؛ وذلك بمشاركة جامعة الملك عبدالعزيز.

واستهدف اللقاء طلاب وطالبات التعليم العام؛ وذلك بهدف التوعية وزيادة المعرفة ببرامج الفضاء وأهميته، وتوفير فعاليات فريدة من نوعها في التوعية والتعليم في مجال الفضاء وتثقيف الناس حول العالم حول الفوائد التي يحصلون عليها من الفضاء، وتشجيع زيادة استخدام الفضاء لأغراض التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما استهدف اللقاء إظهار الدعم العام للبرامج الفضائية، وتحفيز الشباب نحو العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعزيز التعاون الدولي والتوعية والتعليم في مجال الفضاء.

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عبر "زوم".. لقاء لـ"تعليم مكة" يبلور علاقة الأقمار الصناعية بحياة الإنسان
سبق

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة؛ ممثلة في إدارة النشاط الطلابي "بنين- بنات"، اللقاء العلمي "الأقمار الصناعية وتحسين حياة الإنسان"، اليوم الخميس، عن طريق برنامج "زوم"؛ وذلك بمشاركة جامعة الملك عبدالعزيز.

واستهدف اللقاء طلاب وطالبات التعليم العام؛ وذلك بهدف التوعية وزيادة المعرفة ببرامج الفضاء وأهميته، وتوفير فعاليات فريدة من نوعها في التوعية والتعليم في مجال الفضاء وتثقيف الناس حول العالم حول الفوائد التي يحصلون عليها من الفضاء، وتشجيع زيادة استخدام الفضاء لأغراض التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما استهدف اللقاء إظهار الدعم العام للبرامج الفضائية، وتحفيز الشباب نحو العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعزيز التعاون الدولي والتوعية والتعليم في مجال الفضاء.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
12:01 PM

عبر "زوم".. لقاء لـ"تعليم مكة" يبلور علاقة الأقمار الصناعية بحياة الإنسان

استهدف اللقاء الطلاب والطالبات للتوعية وزيادة المعرفة ببرامج الفضاء وأهميته

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة؛ ممثلة في إدارة النشاط الطلابي "بنين- بنات"، اللقاء العلمي "الأقمار الصناعية وتحسين حياة الإنسان"، اليوم الخميس، عن طريق برنامج "زوم"؛ وذلك بمشاركة جامعة الملك عبدالعزيز.

واستهدف اللقاء طلاب وطالبات التعليم العام؛ وذلك بهدف التوعية وزيادة المعرفة ببرامج الفضاء وأهميته، وتوفير فعاليات فريدة من نوعها في التوعية والتعليم في مجال الفضاء وتثقيف الناس حول العالم حول الفوائد التي يحصلون عليها من الفضاء، وتشجيع زيادة استخدام الفضاء لأغراض التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما استهدف اللقاء إظهار الدعم العام للبرامج الفضائية، وتحفيز الشباب نحو العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعزيز التعاون الدولي والتوعية والتعليم في مجال الفضاء.

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