خلال الأسبوع الماضي .. المحاكم وكتابات العدل تنفّذ 155 ألف عملية

"العدل": انعقاد نحو 39 ألف جلسة وصدور حوالي 17 ألف حكم

أعلنت وزارة العدل أن إجمالي عدد الخدمات والعمليات المنفّذة خلال أيام عمل الأسبوع المنصرم بلغ نحو 155 ألف عملية؛ منها ما نُفذ عبر مقار المحاكم وكتابات العدل أو عبر الخدمات الإلكترونية.

وقالت الوزارة: العمليات القضائية بلغت نحو 77 ألف عملية في المحاكم "العامة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية"، إضافة إلى أكثر من 56 ألف عملية توثيق عبر كتابات العدل أو الخدمات الإلكترونية، إلى جانب ما يزيد على 22 ألف عملية تنفيذ.

وأكّدت أن إجمالي عدد الجلسات التي عقدتها المحاكم بلغ نحو 39 ألف جلسة، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة ذاتها قرابة 17 ألف حكم.

وفيما يخص العمليات التي شهدتها محاكم التنفيذ التي بلغت أكثر من 22 ألف عملية، أشارت "العدل" إلى أنها تتضمن ما يزيد على 4500 عملية تتمثل في قرارات تنفيذ صادرة عن محاكم التنفيذ في المملكة.

وأوضحت أن عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات تجاوزت 10 آلاف عملية ما بين انتقال ملكية وغيرها، فيما تنوّعت باقي العمليات بين وكالة صادرة عبر الخدمات الإلكترونية وأخرى عبر كتابات العدل، إلى جانب خدمات التوثيق الأخرى؛ كتحديث الصكوك وإلغاء الوكالات أو التحقق منها.