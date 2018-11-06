"شؤون المسجدين" توفر وجبات وماء زمزم للمصلين بالروضة الشريفة

ضمن العناية والاهتمام بهم لتأدية عبادتهم بكل يسر وسهولة

سهَّل مدير وحدة الصف الأول بالوكالة، سامي بن عبدالرزاق الصاعدي بالتنسيق مع إدارتي السقيا والتطهير والسجاد بالمسجد النبوي، دخول وجبات الإفطار للصائمين، وتوفير حقائب ماء زمزم في الروضة الشريفة خلال الأيام البيض من الأسبوع، وتزويد المنطقة الواقعة بين باب الصديق وباب الرحمة بحافظات ماء زمزم من الساعة الخامسة عصراً ورفعها مباشرة عقب صلاة المغرب.

يأتي ذلك حرصاً من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على إنفاذ توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، في العناية والاهتمام برواد الصف الأول بالمسجد النبوي وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجونها لتأدية عبادتهم بكل يسر وسهولة.

وأكد "الصاعدي" على أن وحدة الصف الأول تعنى بتلبية احتياجات رواد الصف الأول، والنظر في كافة متطلباتهم وتوفير الخدمات التي يحتاجونها لتمكينهم من أداء عبادتهم براحة وطمأنينة مؤكداً على حرص كافة الإدارات بالوكالة على الارتقاء بالخدمات المقدمة لكافة الزائرين والمصلين، وحث جميع العاملين بالمسجد النبوي على حسن التعامل مع الزوار والمعتمرين والسعي الدؤوب لتحقيق التوجيهات الكريمة والتطلعات السديدة للقيادة الرشيدة - حفظها الله.