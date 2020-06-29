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مكة.. "مدرسة الشميسي" تتيح التسجيل إلكترونياً للسيدات للحصول على رخصة القيادة

عبر دورات علمية ونظرية تنتهي بالحصول عليها

أتاحت ‏مدرسة الشميسي لتعليم قيادة السيارات بمكة المكرمة؛ التسجيل للسيدات عبر البوابة الإلكترونية لتعليم القيادة، عبر دورات علمية ونظرية تنتهي بالحصول على الرخصة.

واشترطت المدرسة على المتقدمة خلوها من الأمراض والعاهات التي تحد من قيادتها للمركبات المرخص قيادتها، وألا تكون سبق أن حكم عليها قضائياً، وألا يقل عمرها للحصول على رخصة قيادة المركبة عن 18 عاماً. وكذلك أن يتم تقديم طلب الالتحاق عبر المنصة الإلكترونية للمدرسة https://alshemaisy-driving.com/Home/Index مستوفاة كامل البيانات المطلوبة.

‏وكانت مدرسة الشميسي لتعليم القيادة؛ دعت في وقت سابق الجميع إلى عدم الحضور لمقر المدرسة للتسجيل، مبينة أنه لا يوجد أي تسجيل ورقي، مؤكدة أن كل مراحل التسجيل تتم عبر منصة المدرسة للتسجيل الرسمي دون الحضور لمقر المدرسة.

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مكة.. "مدرسة الشميسي" تتيح التسجيل إلكترونياً للسيدات للحصول على رخصة القيادة
سبق

أتاحت ‏مدرسة الشميسي لتعليم قيادة السيارات بمكة المكرمة؛ التسجيل للسيدات عبر البوابة الإلكترونية لتعليم القيادة، عبر دورات علمية ونظرية تنتهي بالحصول على الرخصة.

واشترطت المدرسة على المتقدمة خلوها من الأمراض والعاهات التي تحد من قيادتها للمركبات المرخص قيادتها، وألا تكون سبق أن حكم عليها قضائياً، وألا يقل عمرها للحصول على رخصة قيادة المركبة عن 18 عاماً. وكذلك أن يتم تقديم طلب الالتحاق عبر المنصة الإلكترونية للمدرسة https://alshemaisy-driving.com/Home/Index مستوفاة كامل البيانات المطلوبة.

‏وكانت مدرسة الشميسي لتعليم القيادة؛ دعت في وقت سابق الجميع إلى عدم الحضور لمقر المدرسة للتسجيل، مبينة أنه لا يوجد أي تسجيل ورقي، مؤكدة أن كل مراحل التسجيل تتم عبر منصة المدرسة للتسجيل الرسمي دون الحضور لمقر المدرسة.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
07:12 PM
اخر تعديل
29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
08:01 PM

مكة.. "مدرسة الشميسي" تتيح التسجيل إلكترونياً للسيدات للحصول على رخصة القيادة

عبر دورات علمية ونظرية تنتهي بالحصول عليها

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,578

أتاحت ‏مدرسة الشميسي لتعليم قيادة السيارات بمكة المكرمة؛ التسجيل للسيدات عبر البوابة الإلكترونية لتعليم القيادة، عبر دورات علمية ونظرية تنتهي بالحصول على الرخصة.

واشترطت المدرسة على المتقدمة خلوها من الأمراض والعاهات التي تحد من قيادتها للمركبات المرخص قيادتها، وألا تكون سبق أن حكم عليها قضائياً، وألا يقل عمرها للحصول على رخصة قيادة المركبة عن 18 عاماً. وكذلك أن يتم تقديم طلب الالتحاق عبر المنصة الإلكترونية للمدرسة https://alshemaisy-driving.com/Home/Index مستوفاة كامل البيانات المطلوبة.

‏وكانت مدرسة الشميسي لتعليم القيادة؛ دعت في وقت سابق الجميع إلى عدم الحضور لمقر المدرسة للتسجيل، مبينة أنه لا يوجد أي تسجيل ورقي، مؤكدة أن كل مراحل التسجيل تتم عبر منصة المدرسة للتسجيل الرسمي دون الحضور لمقر المدرسة.

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