مصادر لـ"سبق": قريبًا تشغيل نظام ساهر للرصد الآلي بمحافظة ينبع

بعد مطالب أهالي المحافظة بتشغيل النظام للقضاء على قطع الإشارات والسرعة

كشفت مصادر لـ"سبق" عن قُرب تطبيق نظام ساهر للرصد الآلي بمحافظة ينبع لرصد المركبات المخالفة للسرعة المحددة داخل المحافظة والطرق الواصلة لها؛ وذلك لتقليل الحوادث المرورية.

وأضافت المعلومات بأن المختصين بنظام "ساهر" وشعبة مرور ينبع عقدوا اجتماعًا الأسبوع الماضي، حددوا من خلاله الأماكن التي تستدعي تركيب كاميرات الرصد الآلي "ساهر"، والسرعات داخل وخارج المحافظة.

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا عن مطالب بعض أهالي محافظة ينبع للجهات المختصة بضرورة وضع نظام ساهر في الشوارع الرئيسية بالمحافظة ومنطقة ينبع الصناعية؛ للقضاء على قطع الإشارات والسرعة الجنونية.

وقال الأهالي لـ"سبق" إن الشوارع والطرق الرئيسية بالمحافظة تشهد سرعة جنونية من قِبل بعض المراهقين وصغار السن، إضافة لبعض المخالفات الأخرى، منها قطع الإشارات الضوئية المرورية، والحفريات في الطرقات دون أخذ تصريح من المرور؛ إذ تشهد حوادث مميتة غالبًا، وتشكل هاجسًا للأهالي كافة.

وأضافوا بأن معظم الحوادث المرورية تنجم عن السرعة الزائدة وقطع الإشارات المرورية وكثرة الإشارات الضوئية المرورية بالشوارع، إضافة لزيادة التقاطعات بالشوارع بالمحافظة، وقيادة صغار السن.. مضيفين بأن نظام ساهر سوف يكون رادعًا لهم؛ إذ إن وجود ساهر بمنطقة المدينة المنورة خفف كثيرًا من الحوادث المرورية.