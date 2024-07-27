"بخاري" يحقّق برونزية بطولة "الجوجيتسو" في طوكيو

بفوزه على الإماراتي علي عباس في وزن 84 كيلو جراماً

حقّق لاعب المنتخب السعودي لـ "الجوجيتسو" حسام بخاري؛ الميدالية البرونزية أمس، في بطولة "أبوظبي غراند سلام" التي تحتضنها العاصمة اليابانية طوكيو، بفوزه على الإماراتي علي عباس؛ في وزن 84 كيلو جراماً.

وأبدى "بخاري"؛ سعادته بنيل الميدالية البرونزية التي حقّقها في البطولة، مقدماً شكره لإدارة اتحاد "الجوجيتسو" على الاهتمام والمتابعة من قِبل المسؤولين في هيئة الرياضة واتحاد "الجوجيتسو"، ما يحفز جميع الرياضيين على تحقيق مزيد من الإنجازات في المنافسات والبطولات المقبلة.