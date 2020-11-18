وأكد رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي؛ مواصلة الجهود لإحكام الرقابة والمتابعة الميدانية على حظائر الإبل والأغنام العشوائية وحجز المواشي السائبة، نظراً لما تسببه من تشوّه بصري وبيئي في المنطقة، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 83 حظيرة في نطاق البلدية بمشاركة الجهات الأمنية وإدارة وحدات الذبح بالأمانة، مؤكداً اهتمام ومتابعة أمين العاصمة المقدّسة لرصد المخالفات الصحية والبيئية وإزالة عديد من عناصر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للعاصمة المقدّسة.

نفَّذت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدّسة، ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية بمشاركة إدارة وحدات الذبح وبدعم ومساندة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدّسة، حملة موسعة على حظائر المواشي العشوائية المخالفة ضمن نطاقها الإشرافي.

مكة المكرّمة.. حملة موسعة على حظائر المواشي العشوائية تزيل 83 منها عبدالرزاق البجالي سبق 2020-11-18 نفَّذت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدّسة، ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية بمشاركة إدارة وحدات الذبح وبدعم ومساندة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدّسة، حملة موسعة على حظائر المواشي العشوائية المخالفة ضمن نطاقها الإشرافي. وأكد رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي؛ مواصلة الجهود لإحكام الرقابة والمتابعة الميدانية على حظائر الإبل والأغنام العشوائية وحجز المواشي السائبة، نظراً لما تسببه من تشوّه بصري وبيئي في المنطقة، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 83 حظيرة في نطاق البلدية بمشاركة الجهات الأمنية وإدارة وحدات الذبح بالأمانة، مؤكداً اهتمام ومتابعة أمين العاصمة المقدّسة لرصد المخالفات الصحية والبيئية وإزالة عديد من عناصر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للعاصمة المقدّسة.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442 12:36 PM

مكة المكرّمة.. حملة موسعة على حظائر المواشي العشوائية تزيل 83 منها نظراً لما تسبّبه من تشوّه بصري وبهدف تحسين المشهد الحضري للعاصمة المقدّسة





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نفَّذت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدّسة، ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية بمشاركة إدارة وحدات الذبح وبدعم ومساندة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدّسة، حملة موسعة على حظائر المواشي العشوائية المخالفة ضمن نطاقها الإشرافي.

وأكد رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي؛ مواصلة الجهود لإحكام الرقابة والمتابعة الميدانية على حظائر الإبل والأغنام العشوائية وحجز المواشي السائبة، نظراً لما تسببه من تشوّه بصري وبيئي في المنطقة، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 83 حظيرة في نطاق البلدية بمشاركة الجهات الأمنية وإدارة وحدات الذبح بالأمانة، مؤكداً اهتمام ومتابعة أمين العاصمة المقدّسة لرصد المخالفات الصحية والبيئية وإزالة عديد من عناصر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للعاصمة المقدّسة.