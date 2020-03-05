المدينة المنورة.. إيقاف النقل الترددي من وإلى المسجد النبوي.. ولا إجازات لمنسوبي "الصحة"

ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا"

أكدت مصادر لـ "سبق" أن هيئة تطوير المدينة المنورة أوقفت النقل الترددي من الأحياء أو النقاط التي تنطلق منها إلى المسجد النبوي، وذلك في إطار جهودها المبذولة والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، بيّنت مصادر أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة أصدر قرارًا بإيقاف الموافقة أو منح الإجازات لكل القياديين وكذلك منسوبي الإدارات والمرافق الصحية داخل وخارج المدينة "الخدمة المدنية/ التشغيل الذاتي" وحتى إشعار آخر في جميع القطاعات الصحية بالمنطقة.