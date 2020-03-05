النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المدينة المنورة.. إيقاف النقل الترددي من وإلى المسجد النبوي.. ولا إجازات لمنسوبي "الصحة"

ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا"

أكدت مصادر لـ "سبق" أن هيئة تطوير المدينة المنورة أوقفت النقل الترددي من الأحياء أو النقاط التي تنطلق منها إلى المسجد النبوي، وذلك في إطار جهودها المبذولة والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، بيّنت مصادر أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة أصدر قرارًا بإيقاف الموافقة أو منح الإجازات لكل القياديين وكذلك منسوبي الإدارات والمرافق الصحية داخل وخارج المدينة "الخدمة المدنية/ التشغيل الذاتي" وحتى إشعار آخر في جميع القطاعات الصحية بالمنطقة.

فيروس كورونا الجديد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المدينة المنورة.. إيقاف النقل الترددي من وإلى المسجد النبوي.. ولا إجازات لمنسوبي "الصحة"
سبق

أكدت مصادر لـ "سبق" أن هيئة تطوير المدينة المنورة أوقفت النقل الترددي من الأحياء أو النقاط التي تنطلق منها إلى المسجد النبوي، وذلك في إطار جهودها المبذولة والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، بيّنت مصادر أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة أصدر قرارًا بإيقاف الموافقة أو منح الإجازات لكل القياديين وكذلك منسوبي الإدارات والمرافق الصحية داخل وخارج المدينة "الخدمة المدنية/ التشغيل الذاتي" وحتى إشعار آخر في جميع القطاعات الصحية بالمنطقة.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
11:23 PM

المدينة المنورة.. إيقاف النقل الترددي من وإلى المسجد النبوي.. ولا إجازات لمنسوبي "الصحة"

ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا"

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
0
4,342

أكدت مصادر لـ "سبق" أن هيئة تطوير المدينة المنورة أوقفت النقل الترددي من الأحياء أو النقاط التي تنطلق منها إلى المسجد النبوي، وذلك في إطار جهودها المبذولة والإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، بيّنت مصادر أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة أصدر قرارًا بإيقاف الموافقة أو منح الإجازات لكل القياديين وكذلك منسوبي الإدارات والمرافق الصحية داخل وخارج المدينة "الخدمة المدنية/ التشغيل الذاتي" وحتى إشعار آخر في جميع القطاعات الصحية بالمنطقة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,011
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,896
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,997
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,162

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

المقالات

يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة