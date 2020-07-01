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أبناء المندق ينظفون متنزهات وأودية المحافظة

تحت شعار "لا تترك أثر"

نظف أبناء محافظة المندق، بعض المتنزهات والأودية، في إطار الحفاظ على نظافة البيئة، تحت شعار "لا تترك أثر".

وقال أحد أبناء المحافظة، علي جمعان: "كنا نتنزه في إحدى الأودية برفقة أبناء إخواني وأبناء عمي وشاهدنا بعض المخلفات، ومن واجبنا أن نقوم بتنظيفها.. ولم يقتصر التنظيف على مكان جلوسنا بل قمنا بتنظيف المقر كاملاً وتم تهيئته للمتنزهين".

وأضاف تركي بن محمد: يجب على المتنزهين الحفاظ على المكان وتركه كما كان، وأن يكون بحوزتهم أكياس النفايات وتجميعها حتى ترفعها البلدية.

وتابع حسام بن تركي: نحن مجموعة من الشباب مستعدون لمواصلة هذه المبادرة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بمحافظة المندق ومنطقة الباحة.

وقال قائد الفريق، علي جمعان الزهراني، الذي كان له دور في توجيه أبنائه وأبناء إخوانه: كان هناك تفاعل وحماس واضح من الجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أبناء المندق ينظفون متنزهات وأودية المحافظة
سبق

نظف أبناء محافظة المندق، بعض المتنزهات والأودية، في إطار الحفاظ على نظافة البيئة، تحت شعار "لا تترك أثر".

وقال أحد أبناء المحافظة، علي جمعان: "كنا نتنزه في إحدى الأودية برفقة أبناء إخواني وأبناء عمي وشاهدنا بعض المخلفات، ومن واجبنا أن نقوم بتنظيفها.. ولم يقتصر التنظيف على مكان جلوسنا بل قمنا بتنظيف المقر كاملاً وتم تهيئته للمتنزهين".

وأضاف تركي بن محمد: يجب على المتنزهين الحفاظ على المكان وتركه كما كان، وأن يكون بحوزتهم أكياس النفايات وتجميعها حتى ترفعها البلدية.

وتابع حسام بن تركي: نحن مجموعة من الشباب مستعدون لمواصلة هذه المبادرة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بمحافظة المندق ومنطقة الباحة.

وقال قائد الفريق، علي جمعان الزهراني، الذي كان له دور في توجيه أبنائه وأبناء إخوانه: كان هناك تفاعل وحماس واضح من الجميع.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
05:01 PM

أبناء المندق ينظفون متنزهات وأودية المحافظة

تحت شعار "لا تترك أثر"

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أحمد العبدالله - الباحة
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نظف أبناء محافظة المندق، بعض المتنزهات والأودية، في إطار الحفاظ على نظافة البيئة، تحت شعار "لا تترك أثر".

وقال أحد أبناء المحافظة، علي جمعان: "كنا نتنزه في إحدى الأودية برفقة أبناء إخواني وأبناء عمي وشاهدنا بعض المخلفات، ومن واجبنا أن نقوم بتنظيفها.. ولم يقتصر التنظيف على مكان جلوسنا بل قمنا بتنظيف المقر كاملاً وتم تهيئته للمتنزهين".

وأضاف تركي بن محمد: يجب على المتنزهين الحفاظ على المكان وتركه كما كان، وأن يكون بحوزتهم أكياس النفايات وتجميعها حتى ترفعها البلدية.

وتابع حسام بن تركي: نحن مجموعة من الشباب مستعدون لمواصلة هذه المبادرة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بمحافظة المندق ومنطقة الباحة.

وقال قائد الفريق، علي جمعان الزهراني، الذي كان له دور في توجيه أبنائه وأبناء إخوانه: كان هناك تفاعل وحماس واضح من الجميع.

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