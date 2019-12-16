النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سفير المملكة لدى البحرين: علاقات البلدين مثال يُحتذى به

قال: ما يميزها التوافق في الرؤى والتنسيق ووحدة المصير

قدّم الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ ملك مملكة البحرين، وإلى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة؛ رئيس الوزراء، وإلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب البحريني الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تولي الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم في البلاد، داعياً المولى -عزّ وجلّ- أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين بالخير والمسرات في ظل القيادة الحكيمة لمملكة البحرين.

وأكّد، أن العلاقات بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين علاقات أخوية متينة ومتجذرة وممتدة يميزها التوافق في الرؤى والتنسيق ووحدة المصير وتشهد ‏تطوراً مستمراً على الأصعدة كافة بفضل الرعاية الكريمة ‏من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيراً إلى أن هذه العلاقة تعد مثالاً يُحتذى به في العلاقات بين الدول.

وأضاف أن انطلاق عمل المجلس التنسيقي السعودي البحريني يأتي في إطار العلاقات السعودية البحرينية المتميزة لتعكس النهج الرشيد والرؤية السديدة للقيادتين لترسيخ العلاقات وتوثيق الصلات وتعزيز مسيرة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سفير المملكة لدى البحرين: علاقات البلدين مثال يُحتذى به
سبق

قدّم الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ ملك مملكة البحرين، وإلى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة؛ رئيس الوزراء، وإلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب البحريني الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تولي الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم في البلاد، داعياً المولى -عزّ وجلّ- أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين بالخير والمسرات في ظل القيادة الحكيمة لمملكة البحرين.

وأكّد، أن العلاقات بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين علاقات أخوية متينة ومتجذرة وممتدة يميزها التوافق في الرؤى والتنسيق ووحدة المصير وتشهد ‏تطوراً مستمراً على الأصعدة كافة بفضل الرعاية الكريمة ‏من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيراً إلى أن هذه العلاقة تعد مثالاً يُحتذى به في العلاقات بين الدول.

وأضاف أن انطلاق عمل المجلس التنسيقي السعودي البحريني يأتي في إطار العلاقات السعودية البحرينية المتميزة لتعكس النهج الرشيد والرؤية السديدة للقيادتين لترسيخ العلاقات وتوثيق الصلات وتعزيز مسيرة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
08:57 AM

سفير المملكة لدى البحرين: علاقات البلدين مثال يُحتذى به

قال: ما يميزها التوافق في الرؤى والتنسيق ووحدة المصير

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
0
1,064

قدّم الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ ملك مملكة البحرين، وإلى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة؛ رئيس الوزراء، وإلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب البحريني الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني وذكرى تولي الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم في البلاد، داعياً المولى -عزّ وجلّ- أن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين بالخير والمسرات في ظل القيادة الحكيمة لمملكة البحرين.

وأكّد، أن العلاقات بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين علاقات أخوية متينة ومتجذرة وممتدة يميزها التوافق في الرؤى والتنسيق ووحدة المصير وتشهد ‏تطوراً مستمراً على الأصعدة كافة بفضل الرعاية الكريمة ‏من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيراً إلى أن هذه العلاقة تعد مثالاً يُحتذى به في العلاقات بين الدول.

وأضاف أن انطلاق عمل المجلس التنسيقي السعودي البحريني يأتي في إطار العلاقات السعودية البحرينية المتميزة لتعكس النهج الرشيد والرؤية السديدة للقيادتين لترسيخ العلاقات وتوثيق الصلات وتعزيز مسيرة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,289
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,239
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,613
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,032

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة