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شاهد من الجوف .. إزالة استراحات وعشش ومئات اللوحات ورفع سيارات

في حملة مكثفة لـ "الأمانة" لمعالجة التشوّه البصري بمدن المنطقة

تواصل أمانة منطقة الجوف وبلدياتها التابعة لها جهودها الكبيرة لمعالجة التشوّه البصري في شوارع المنطقة التي تشمل اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات المشوّهة للمظهر العام والسيارات التالفة والمهملة؛ حيث تم تنفيذ حملة مكثفة لمعالجة مظاهر التشوّه البصري، التي أقرّتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين المشهد الحضري للمدن السعودية ومعالجة التشوّه البصري.

وقامت الأمانة بإزالة (323) لوحة و(664) ملصقاً إعلانياً مخالفاً، وطمس الكتابات المشوّهة للمنظر العام، ورفع (36) سيارة وهيكلاً تالفاً من ميادين وشوارع وطرق مدينة سكاكا، كما تمّت معالجة (30) موقعاً للباعة الجائلين، وإزالة أحواش الماشية والاستراحات والصنادق والعشش في (13) موقعاً.

كما قامت بإزالة مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر في (10000) متر مكعب، ومعالجة حاويات النظافة داخل الأحياء بوضع (230) حاوية، وتقليم وتنسيق الأشجار وزيادة المسطحات النباتية والزهور بنسبة (12400) متر مربع، وإصلاح حفر الشوارع وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة (1050).

وشدّدت أمانة الجوف على اتخاذ الإجراءات النظامية، وفرض العقوبة على المخالفين وفق لائحة الجزاءات والعقوبات، فيما تستقبل البلاغات عبر هاتف الطوارئ (940)، وتحيلها فوراً إلى الفرق الميدانية لمباشرة البلاغ ومعالجة التجاوزات؛ حيث الأهالي شركاء أساسيون في نجاح حملاتها المستمرة؛ حفاظاً على جمال المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من الجوف .. إزالة استراحات وعشش ومئات اللوحات ورفع سيارات
سبق

تواصل أمانة منطقة الجوف وبلدياتها التابعة لها جهودها الكبيرة لمعالجة التشوّه البصري في شوارع المنطقة التي تشمل اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات المشوّهة للمظهر العام والسيارات التالفة والمهملة؛ حيث تم تنفيذ حملة مكثفة لمعالجة مظاهر التشوّه البصري، التي أقرّتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين المشهد الحضري للمدن السعودية ومعالجة التشوّه البصري.

وقامت الأمانة بإزالة (323) لوحة و(664) ملصقاً إعلانياً مخالفاً، وطمس الكتابات المشوّهة للمنظر العام، ورفع (36) سيارة وهيكلاً تالفاً من ميادين وشوارع وطرق مدينة سكاكا، كما تمّت معالجة (30) موقعاً للباعة الجائلين، وإزالة أحواش الماشية والاستراحات والصنادق والعشش في (13) موقعاً.

كما قامت بإزالة مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر في (10000) متر مكعب، ومعالجة حاويات النظافة داخل الأحياء بوضع (230) حاوية، وتقليم وتنسيق الأشجار وزيادة المسطحات النباتية والزهور بنسبة (12400) متر مربع، وإصلاح حفر الشوارع وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة (1050).

وشدّدت أمانة الجوف على اتخاذ الإجراءات النظامية، وفرض العقوبة على المخالفين وفق لائحة الجزاءات والعقوبات، فيما تستقبل البلاغات عبر هاتف الطوارئ (940)، وتحيلها فوراً إلى الفرق الميدانية لمباشرة البلاغ ومعالجة التجاوزات؛ حيث الأهالي شركاء أساسيون في نجاح حملاتها المستمرة؛ حفاظاً على جمال المنطقة.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
10:37 AM

شاهد من الجوف .. إزالة استراحات وعشش ومئات اللوحات ورفع سيارات

في حملة مكثفة لـ "الأمانة" لمعالجة التشوّه البصري بمدن المنطقة

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عبدالرحمن العازمي - الجوف
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تواصل أمانة منطقة الجوف وبلدياتها التابعة لها جهودها الكبيرة لمعالجة التشوّه البصري في شوارع المنطقة التي تشمل اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات المشوّهة للمظهر العام والسيارات التالفة والمهملة؛ حيث تم تنفيذ حملة مكثفة لمعالجة مظاهر التشوّه البصري، التي أقرّتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين المشهد الحضري للمدن السعودية ومعالجة التشوّه البصري.

وقامت الأمانة بإزالة (323) لوحة و(664) ملصقاً إعلانياً مخالفاً، وطمس الكتابات المشوّهة للمنظر العام، ورفع (36) سيارة وهيكلاً تالفاً من ميادين وشوارع وطرق مدينة سكاكا، كما تمّت معالجة (30) موقعاً للباعة الجائلين، وإزالة أحواش الماشية والاستراحات والصنادق والعشش في (13) موقعاً.

كما قامت بإزالة مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر في (10000) متر مكعب، ومعالجة حاويات النظافة داخل الأحياء بوضع (230) حاوية، وتقليم وتنسيق الأشجار وزيادة المسطحات النباتية والزهور بنسبة (12400) متر مربع، وإصلاح حفر الشوارع وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة (1050).

وشدّدت أمانة الجوف على اتخاذ الإجراءات النظامية، وفرض العقوبة على المخالفين وفق لائحة الجزاءات والعقوبات، فيما تستقبل البلاغات عبر هاتف الطوارئ (940)، وتحيلها فوراً إلى الفرق الميدانية لمباشرة البلاغ ومعالجة التجاوزات؛ حيث الأهالي شركاء أساسيون في نجاح حملاتها المستمرة؛ حفاظاً على جمال المنطقة.

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