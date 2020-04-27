نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع في الأمواج، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل جدة، والليث، ورابغ. وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

تنبيه لـ"الأرصاد": رياح سطحية وارتفاع الأمواج على عدد من محافظات مكة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-04-27 نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع في الأمواج، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل جدة، والليث، ورابغ.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441 02:33 PM

تنبيه لـ"الأرصاد": رياح سطحية وارتفاع الأمواج على عدد من محافظات مكة الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً





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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع في الأمواج، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل جدة، والليث، ورابغ.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.