النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعجز 45%.. ميزان تجارة تركيا يأخذ بِيَد الليرة ويهويان!

مع تراجع الصادرات خلال الشهر الماضي بنسبة 41%

أظهرت بيانات وزارة التجارة التركية الصادرة أمس الاثنين، ارتفاع عجز الميزان التجاري لتركيا خلال أبريل الماضي بنسبة 45% سنويًّا إلى 3.97 مليار دولار مقابل 2.73 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وتراجعت صادرات تركيا خلال الشهر الماضي بنسبة 41% سنويًّا إلى 8.99 مليار دولار؛ في حين تراجعت الواردات بنسبة 28% إلى 13 مليار دولار.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء، إلى تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات خلال الشهر الماضي إلى 69.4% مقابل 84.9% خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

ووفق "الألمانية"، انعكست زيادة عجز الميزان التجاري لتركيا على قيمة الليرة التركية التي تراجعت أمام الدولار يوم الجمعة الماضي إلى أقل مستوياتها منذ أغسطس 2018؛ حيث جرى تداولها بسعر 7.04 ليرة لكل دولار، في البورصات العالمية، في أعقاب أسبوع من عمليات البيع الكثيف للدولار من جانب البنوك التركية للدفاع عن الليرة.

ويُعتبر سعر 7 ليرات لكل دولار حاجزًا نفسيًّا في تركيا؛ حيث كانت الليرة قد سجلت انخفاضًا قياسيًّا إلى 7.08 ليرة لكل دولار في أغسطس 2018 عندما نشب نزاع دبلوماسي وتجاري بين أنقرة وواشنطن؛ مما أدى إلى انهيار العملة التركية التي فقدت حوالى 40% من قيمتها في ذلك الوقت.

تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بعجز 45%.. ميزان تجارة تركيا يأخذ بِيَد الليرة ويهويان!
سبق

أظهرت بيانات وزارة التجارة التركية الصادرة أمس الاثنين، ارتفاع عجز الميزان التجاري لتركيا خلال أبريل الماضي بنسبة 45% سنويًّا إلى 3.97 مليار دولار مقابل 2.73 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وتراجعت صادرات تركيا خلال الشهر الماضي بنسبة 41% سنويًّا إلى 8.99 مليار دولار؛ في حين تراجعت الواردات بنسبة 28% إلى 13 مليار دولار.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء، إلى تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات خلال الشهر الماضي إلى 69.4% مقابل 84.9% خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

ووفق "الألمانية"، انعكست زيادة عجز الميزان التجاري لتركيا على قيمة الليرة التركية التي تراجعت أمام الدولار يوم الجمعة الماضي إلى أقل مستوياتها منذ أغسطس 2018؛ حيث جرى تداولها بسعر 7.04 ليرة لكل دولار، في البورصات العالمية، في أعقاب أسبوع من عمليات البيع الكثيف للدولار من جانب البنوك التركية للدفاع عن الليرة.

ويُعتبر سعر 7 ليرات لكل دولار حاجزًا نفسيًّا في تركيا؛ حيث كانت الليرة قد سجلت انخفاضًا قياسيًّا إلى 7.08 ليرة لكل دولار في أغسطس 2018 عندما نشب نزاع دبلوماسي وتجاري بين أنقرة وواشنطن؛ مما أدى إلى انهيار العملة التركية التي فقدت حوالى 40% من قيمتها في ذلك الوقت.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
10:46 AM

بعجز 45%.. ميزان تجارة تركيا يأخذ بِيَد الليرة ويهويان!

مع تراجع الصادرات خلال الشهر الماضي بنسبة 41%

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
661

أظهرت بيانات وزارة التجارة التركية الصادرة أمس الاثنين، ارتفاع عجز الميزان التجاري لتركيا خلال أبريل الماضي بنسبة 45% سنويًّا إلى 3.97 مليار دولار مقابل 2.73 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وتراجعت صادرات تركيا خلال الشهر الماضي بنسبة 41% سنويًّا إلى 8.99 مليار دولار؛ في حين تراجعت الواردات بنسبة 28% إلى 13 مليار دولار.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء، إلى تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات خلال الشهر الماضي إلى 69.4% مقابل 84.9% خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

ووفق "الألمانية"، انعكست زيادة عجز الميزان التجاري لتركيا على قيمة الليرة التركية التي تراجعت أمام الدولار يوم الجمعة الماضي إلى أقل مستوياتها منذ أغسطس 2018؛ حيث جرى تداولها بسعر 7.04 ليرة لكل دولار، في البورصات العالمية، في أعقاب أسبوع من عمليات البيع الكثيف للدولار من جانب البنوك التركية للدفاع عن الليرة.

ويُعتبر سعر 7 ليرات لكل دولار حاجزًا نفسيًّا في تركيا؛ حيث كانت الليرة قد سجلت انخفاضًا قياسيًّا إلى 7.08 ليرة لكل دولار في أغسطس 2018 عندما نشب نزاع دبلوماسي وتجاري بين أنقرة وواشنطن؛ مما أدى إلى انهيار العملة التركية التي فقدت حوالى 40% من قيمتها في ذلك الوقت.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,908
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,696
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,030
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,984

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة