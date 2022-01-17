احتفل معيض بن محمد المرحبي بزواج ابنه "علي"، وذلك في حفل أقيم بمحافظة القنفذة بحضور جمع غفير من شيوخ وأعيان المحافظه والأقارب والأصدقاء.
"المرحبي" يحتفل بزواج "علي" في القنفذة
احتفل معيض بن محمد المرحبي بزواج ابنه "علي"، وذلك في حفل أقيم بمحافظة القنفذة بحضور جمع غفير من شيوخ وأعيان المحافظه والأقارب والأصدقاء.
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"المرحبي" يحتفل بزواج "علي" في القنفذةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-17
17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
12:44 AM
"المرحبي" يحتفل بزواج "علي" في القنفذة
احتفل معيض بن محمد المرحبي بزواج ابنه "علي"، وذلك في حفل أقيم بمحافظة القنفذة بحضور جمع غفير من شيوخ وأعيان المحافظه والأقارب والأصدقاء.
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