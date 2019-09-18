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"تجربة المريض" تستطلع الآراء حول خدمات مستشفى "ظلم" بالطائف

أشاد بالخدمات التي يقدمها لمراجعيه والمنومين

وقفت إدارة تجربة المريض بـ"صحة الطائف" على الخدمات المقدمة للمراجعين والمنومين في مستشفى "ظلم" العام.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها فريق من إدارة تجربة المريض بـ"صحة الطائف"، بقيادة مديرة الإدارة وجدان الزايدي.

وزار الفريق، أقسام التنويم والعيادات والطوارئ، واطلع على التجهيزات واستطلع آراء المراجعين والمنومين عن الخدمات المقدمة لهم بالمستشفى، حيث عبّر المراجعون والمنومون عن رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم واصفين تجربتهم بـ"المميزة."

وأشاد الفريق، بالخدمات التي يقدمها مستشفى "ظلم" لمراجعيه والمنومين، فيما عُقد في نهاية الجولة اجتماع مع مدير مستشفى "ظلم" العام نبيه الذيابي، نوقشت من خلاله التحديات واحتياجات المستشفى لتطوير خدماته.

وكان مستشفى "ظلم" العام، قد نفذ صباح اليوم عددًا من الفعاليات التوعوية من ضمنها فعالية اليوم العالمي لسلامة المرضى، وذلك بالتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية لهذه المناسبة تحت شعار "تحدث لسلامة المريض"، الذي يصادف يوم الـ 17 من شهر سبتمبر من كل عام، إضافة للاحتفال باليوم العالمي لمرضى الزهايمر، وفعّل مناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية والذي يُقام تحت شعار "الإسعافات الأولية لكل شخص، في كل مكان".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تجربة المريض" تستطلع الآراء حول خدمات مستشفى "ظلم" بالطائف
سبق

وقفت إدارة تجربة المريض بـ"صحة الطائف" على الخدمات المقدمة للمراجعين والمنومين في مستشفى "ظلم" العام.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها فريق من إدارة تجربة المريض بـ"صحة الطائف"، بقيادة مديرة الإدارة وجدان الزايدي.

وزار الفريق، أقسام التنويم والعيادات والطوارئ، واطلع على التجهيزات واستطلع آراء المراجعين والمنومين عن الخدمات المقدمة لهم بالمستشفى، حيث عبّر المراجعون والمنومون عن رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم واصفين تجربتهم بـ"المميزة."

وأشاد الفريق، بالخدمات التي يقدمها مستشفى "ظلم" لمراجعيه والمنومين، فيما عُقد في نهاية الجولة اجتماع مع مدير مستشفى "ظلم" العام نبيه الذيابي، نوقشت من خلاله التحديات واحتياجات المستشفى لتطوير خدماته.

وكان مستشفى "ظلم" العام، قد نفذ صباح اليوم عددًا من الفعاليات التوعوية من ضمنها فعالية اليوم العالمي لسلامة المرضى، وذلك بالتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية لهذه المناسبة تحت شعار "تحدث لسلامة المريض"، الذي يصادف يوم الـ 17 من شهر سبتمبر من كل عام، إضافة للاحتفال باليوم العالمي لمرضى الزهايمر، وفعّل مناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية والذي يُقام تحت شعار "الإسعافات الأولية لكل شخص، في كل مكان".

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
10:07 PM

"تجربة المريض" تستطلع الآراء حول خدمات مستشفى "ظلم" بالطائف

أشاد بالخدمات التي يقدمها لمراجعيه والمنومين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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وقفت إدارة تجربة المريض بـ"صحة الطائف" على الخدمات المقدمة للمراجعين والمنومين في مستشفى "ظلم" العام.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها فريق من إدارة تجربة المريض بـ"صحة الطائف"، بقيادة مديرة الإدارة وجدان الزايدي.

وزار الفريق، أقسام التنويم والعيادات والطوارئ، واطلع على التجهيزات واستطلع آراء المراجعين والمنومين عن الخدمات المقدمة لهم بالمستشفى، حيث عبّر المراجعون والمنومون عن رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم واصفين تجربتهم بـ"المميزة."

وأشاد الفريق، بالخدمات التي يقدمها مستشفى "ظلم" لمراجعيه والمنومين، فيما عُقد في نهاية الجولة اجتماع مع مدير مستشفى "ظلم" العام نبيه الذيابي، نوقشت من خلاله التحديات واحتياجات المستشفى لتطوير خدماته.

وكان مستشفى "ظلم" العام، قد نفذ صباح اليوم عددًا من الفعاليات التوعوية من ضمنها فعالية اليوم العالمي لسلامة المرضى، وذلك بالتزامن مع إعلان منظمة الصحة العالمية لهذه المناسبة تحت شعار "تحدث لسلامة المريض"، الذي يصادف يوم الـ 17 من شهر سبتمبر من كل عام، إضافة للاحتفال باليوم العالمي لمرضى الزهايمر، وفعّل مناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية والذي يُقام تحت شعار "الإسعافات الأولية لكل شخص، في كل مكان".

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