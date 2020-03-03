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ألمانيا تسجل 31 حالة إصابة جديدة بـ "كورونا"

العدد الإجمالي 188 شخصاً على مستوى 13 ولاية

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا، إلى 188 اليوم.

وقال معهد روبرت كوخ الألماني، في بيان له، إن 13 من بين ولايات ألمانيا البالغ عددها 16 ولاية أعلنت حالات إصابة بالفيروس المستجد فيها، لكن معظم المصابين في ولاية نورد راين فستفاليا الغربية.

ولم تعلن ألمانيا تسجيل أيّ وفاة بالفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي وينتشر بسرعة على مستوى العالم.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا تسجل 31 حالة إصابة جديدة بـ "كورونا"
سبق

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا، إلى 188 اليوم.

وقال معهد روبرت كوخ الألماني، في بيان له، إن 13 من بين ولايات ألمانيا البالغ عددها 16 ولاية أعلنت حالات إصابة بالفيروس المستجد فيها، لكن معظم المصابين في ولاية نورد راين فستفاليا الغربية.

ولم تعلن ألمانيا تسجيل أيّ وفاة بالفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي وينتشر بسرعة على مستوى العالم.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
02:06 PM

ألمانيا تسجل 31 حالة إصابة جديدة بـ "كورونا"

العدد الإجمالي 188 شخصاً على مستوى 13 ولاية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا، إلى 188 اليوم.

وقال معهد روبرت كوخ الألماني، في بيان له، إن 13 من بين ولايات ألمانيا البالغ عددها 16 ولاية أعلنت حالات إصابة بالفيروس المستجد فيها، لكن معظم المصابين في ولاية نورد راين فستفاليا الغربية.

ولم تعلن ألمانيا تسجيل أيّ وفاة بالفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي وينتشر بسرعة على مستوى العالم.

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