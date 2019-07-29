لماذا يتخوف الإيرانيون من قوة حماية ناقلات النفط في الخليج؟

طهران تتجاهل ما تمثله من خطر على حرية الملاحة

في مؤشرات قوية على حالة الرعب التي تتملك المسؤولين الإيرانيين من القوة البحرية التي تعمل على إنشائها حالياً الولايات المتحدة ودول أخرى في أوروبا والعالم، تناوب مسؤولو النظام الإيراني في الإعراب عن رفضهم للخطوة ومعارضتهم لها، متجاهلين الأسباب والدواعي الأمنية التي حدت بدول العالم إلى الشروع في تأسيس تلك القوة، وجميعها ترتبط بممارسات إيران في تعريض حرية الملاحة البحرية في الخليج للخطر، وتصاعدت وتيرة تلك المخاطر بعد اعتراض الحرس الثوري الإيراني مسار الناقلة ستينا إمبيرو البريطانية الأسبوع الماضي وإجبارها على التوجه إلى ميناء بندر عباس الإيراني حيث لا تزال محتجزة مع طاقمها إلى الآن.

وفي سياق المخاوف التي تبديها إيران من القوة البحرية، اعتبر المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، اليوم (الاثنين)، أن "إرسال قوة بحرية إلى الخليج أمر استفزازي"، مدعياً أنها "ستفاقم التوتر".

وتكاد يكون تصريح "ربيعي" صدى لما أعلنه الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، أن "تواجد القوات الأجنبية لا يدعم أمن المنطقة بل يعد السبب الأساسي للتوتر فيها"، على حد زعمه.

وترجع مخاوف إيران من القوة البحرية التي أعلنت عدة دول في العالم موافقتها على المشاركة فيها مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكوريا الجنوبية، من الطبيعة العسكرية لتلك القوة، والمهام التي ستؤديها عند تعرض أي ناقلة نفط للقرصنة من قبل إيران في الخليج، وهو ما لن تقوى طهران على مواجهته، لاسيما مع اتساع نطاق مشاركة الدول فيها وعدم اقتصاره على الدول الأورويبة فحسب.