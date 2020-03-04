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نيران الجيش اليمني تنهال على حوثيين حاولوا التسلل لمواقعه في لحج

كبدهم خسائر في الأرواح والعتاد

أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم (الأربعاء)، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة كرش شمال محافظة لحج جنوب اليمن.

ونقل "سبتمبر نت" عن قائد اللواء الثالث حزم العميد الركن محمود صائل الصبيحي، أن مجاميع من ميليشيا الحوثي، حاولت فجر اليوم التسلل في اتجاه مواقع شرق مدينة الراهدة.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد أن كبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

الجيش اليمني

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نيران الجيش اليمني تنهال على حوثيين حاولوا التسلل لمواقعه في لحج
سبق

أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم (الأربعاء)، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة كرش شمال محافظة لحج جنوب اليمن.

ونقل "سبتمبر نت" عن قائد اللواء الثالث حزم العميد الركن محمود صائل الصبيحي، أن مجاميع من ميليشيا الحوثي، حاولت فجر اليوم التسلل في اتجاه مواقع شرق مدينة الراهدة.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد أن كبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
07:20 PM

نيران الجيش اليمني تنهال على حوثيين حاولوا التسلل لمواقعه في لحج

كبدهم خسائر في الأرواح والعتاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم (الأربعاء)، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة كرش شمال محافظة لحج جنوب اليمن.

ونقل "سبتمبر نت" عن قائد اللواء الثالث حزم العميد الركن محمود صائل الصبيحي، أن مجاميع من ميليشيا الحوثي، حاولت فجر اليوم التسلل في اتجاه مواقع شرق مدينة الراهدة.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد أن كبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

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