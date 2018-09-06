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الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً باليستياً في اتجاه جازان

المليشيات الحوثية تواصل فشلها في استهداف أراضي المملكة

أسقطت قوات الدفاع الجوي السعودي، قبل قليل، صاروخاً باليستيًا قادماً من الأراضي اليمنية تجاه منطقة جازان.

وشعر أهالي جازان بصوت دوي انفجارات عنيفة في سماء جازان؛ بسبب التصدي للصاروخ المعادي بصواريخ باتريوت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً باليستياً في اتجاه جازان
سبق

أسقطت قوات الدفاع الجوي السعودي، قبل قليل، صاروخاً باليستيًا قادماً من الأراضي اليمنية تجاه منطقة جازان.

وشعر أهالي جازان بصوت دوي انفجارات عنيفة في سماء جازان؛ بسبب التصدي للصاروخ المعادي بصواريخ باتريوت.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
08:42 PM
اخر تعديل
06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
09:58 PM

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً باليستياً في اتجاه جازان

المليشيات الحوثية تواصل فشلها في استهداف أراضي المملكة

A A A
فهد كاملي - جازان
16
3,981

أسقطت قوات الدفاع الجوي السعودي، قبل قليل، صاروخاً باليستيًا قادماً من الأراضي اليمنية تجاه منطقة جازان.

وشعر أهالي جازان بصوت دوي انفجارات عنيفة في سماء جازان؛ بسبب التصدي للصاروخ المعادي بصواريخ باتريوت.

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