بثلاثية الدفاع والوسط والهجوم .. الشباب يضرب الطائي ويخطف الوصافة

واصل فريق الشباب الأول لكرة القدم تقديم نتائج إيجابية محققاً فوزه الرابع على التوالي وهذه المرة على حساب ضيفه الطائي بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد لحساب منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



بهذا الانتصار صعد الشباب للمركز الثاني برصيد 18 نقطة بينما تجمد رصيد الطائي عند 7 نقاط بالمركز الخامس عشر وقبل الأخير.



بدأت المباراة بسيطرة شبابية واضحة على مجريات المباراة ترجمها سريعاً بهدف أول بعد مرور 3 دقائق فقط من الانطلاقة عبر لاعبه البرازيلي كارلوس جونيور بعد أن وصلت للأخير تمريرة من حسين القحطاني سددها في شباك الضيوف.



بعد الهدف استمرت سيطرة الشباب على المباراة ومن تمريرة محكمة من الأرجنتيني إيفر بانيغا أضاف المهاجم النيجيري ايغالو الهدف الثاني برأسية خادعت الحارس البلغاري مارتن لوكوف (23) رافعاً رصيده من الأهداف إلى 9 في صدارة قائمة الهدافين.



وواصل الشباب أفضليته في الشوط الثاني وبعد مرور 16 دقيقة على انطلاقته نجح حسين القحطاني في تأمين الفوز لأصحاب الضيافة بتسجيله ثالث الأهداف من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء فشل الحارس البلغاري في التصدي لها لتعانق الشباك.