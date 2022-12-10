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قيادي في المؤتمر لـ"سبق": المتمردون ينتقمون بجثمان صالح لشقيق عبدالملك الحوثي

"الغباري" أكد أن جثمان الرئيس السابق لم يسلم فعلاً ولم يُدفن حتى الآن

أكد القيادي في المؤتمر الشعبي العام سام الغباري لـ"سبق"، بأن الجماعة المتمردة الإيرانية تحاول الانتقام لحسين بدر الدين الحوثي، والذي قتل عام 2004 في مواجهة مع الجيش بجثمان الرئيس السابق علي صالح. وبين "سام" بأن جثمان "صالح" لم يسلم فعلاً ولم يُدفن حتى الآن.

وكان الجيش اليمني قد أعلن في إبان 2004 عن قتله للمتمرد الحوثي حسين بدر الدين إلا أن جثته لم تسلم، وبعدها قامت خمس حروب أخرى، قاد فيها المعارك أخوه الأصغر عبد الملك الحوثي، وقد سلم جثمانه لجماعته بتاريخ 5 يونيو 2013م.

وكانت ميليشيا الحوثي الإيرانية قد أقدمت على قتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والتمثيل به، بعد أن اشتبكت مع موكبه المتجه من صنعاء إلى سنحان، وكان برفقته الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر عارف الزوكا، والقيادي ياسر العواضي، واللواء عبدالله محمد القوسي، ونجل صالح العقيد خالد علي عبدالله والذي تم أسره؛ حيث صدرت أوامر اغتياله من "صعدة" التي يتخذها عبدالملك الحوثي زعيم المتمردين الحوثيين مقرّاً له.

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قيادي في المؤتمر لـ"سبق": المتمردون ينتقمون بجثمان صالح لشقيق عبدالملك الحوثي
سبق

أكد القيادي في المؤتمر الشعبي العام سام الغباري لـ"سبق"، بأن الجماعة المتمردة الإيرانية تحاول الانتقام لحسين بدر الدين الحوثي، والذي قتل عام 2004 في مواجهة مع الجيش بجثمان الرئيس السابق علي صالح. وبين "سام" بأن جثمان "صالح" لم يسلم فعلاً ولم يُدفن حتى الآن.

وكان الجيش اليمني قد أعلن في إبان 2004 عن قتله للمتمرد الحوثي حسين بدر الدين إلا أن جثته لم تسلم، وبعدها قامت خمس حروب أخرى، قاد فيها المعارك أخوه الأصغر عبد الملك الحوثي، وقد سلم جثمانه لجماعته بتاريخ 5 يونيو 2013م.

وكانت ميليشيا الحوثي الإيرانية قد أقدمت على قتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والتمثيل به، بعد أن اشتبكت مع موكبه المتجه من صنعاء إلى سنحان، وكان برفقته الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر عارف الزوكا، والقيادي ياسر العواضي، واللواء عبدالله محمد القوسي، ونجل صالح العقيد خالد علي عبدالله والذي تم أسره؛ حيث صدرت أوامر اغتياله من "صعدة" التي يتخذها عبدالملك الحوثي زعيم المتمردين الحوثيين مقرّاً له.

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
01:11 AM

قيادي في المؤتمر لـ"سبق": المتمردون ينتقمون بجثمان صالح لشقيق عبدالملك الحوثي

"الغباري" أكد أن جثمان الرئيس السابق لم يسلم فعلاً ولم يُدفن حتى الآن

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قاسم الخبراني - الرياض
26
148,419

أكد القيادي في المؤتمر الشعبي العام سام الغباري لـ"سبق"، بأن الجماعة المتمردة الإيرانية تحاول الانتقام لحسين بدر الدين الحوثي، والذي قتل عام 2004 في مواجهة مع الجيش بجثمان الرئيس السابق علي صالح. وبين "سام" بأن جثمان "صالح" لم يسلم فعلاً ولم يُدفن حتى الآن.

وكان الجيش اليمني قد أعلن في إبان 2004 عن قتله للمتمرد الحوثي حسين بدر الدين إلا أن جثته لم تسلم، وبعدها قامت خمس حروب أخرى، قاد فيها المعارك أخوه الأصغر عبد الملك الحوثي، وقد سلم جثمانه لجماعته بتاريخ 5 يونيو 2013م.

وكانت ميليشيا الحوثي الإيرانية قد أقدمت على قتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والتمثيل به، بعد أن اشتبكت مع موكبه المتجه من صنعاء إلى سنحان، وكان برفقته الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر عارف الزوكا، والقيادي ياسر العواضي، واللواء عبدالله محمد القوسي، ونجل صالح العقيد خالد علي عبدالله والذي تم أسره؛ حيث صدرت أوامر اغتياله من "صعدة" التي يتخذها عبدالملك الحوثي زعيم المتمردين الحوثيين مقرّاً له.

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