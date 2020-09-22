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ينبع الصناعية.. إطلاق مبادرة "كلنا لبعض" لتفريج كرب المعسرين

برنامج يستمر حتى نهاية نوفمبر لتعزيز الانتماء والتكافل الاجتماعي

أطلقت الهيئة الملكية بينبع ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية، مبادرة كلنا لبعض وتهدف إلى تفريج كرب المعسرين من أبناء محافظة ينبع من خلال تنفيذ أكثر من ٢١ برنامجاً برسوم يذهب ريعها للمعسرين.

ودشّن المبادرة مدير عام الخدمات المساندة الدكتور فهد القرشي، الذي أكد أن المبادرة مجتمعية تطوعية مستدامة يقوم بتنفيذها الأفراد من مدينة ينبع الصناعية بهدف تعزيز ثقافة الانتماء والتكافل الاجتماعي من خلال استقطاب المتدربين لتقديم دورات وورش تدريبية عن بُعد برسوم مالية رمزية تذهب للمعسرين من أبناء ينبع سيحصلون عليها عن طريق الدفع المباشر عبر منصة أبشر بوساطة أيقونة الخدمة الإلكترونية فرجت، ومن المقرر أن تستمر المبادرة حتى نهاية شهر نوفمبر.

ينبع

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ينبع الصناعية.. إطلاق مبادرة "كلنا لبعض" لتفريج كرب المعسرين
سبق

أطلقت الهيئة الملكية بينبع ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية، مبادرة كلنا لبعض وتهدف إلى تفريج كرب المعسرين من أبناء محافظة ينبع من خلال تنفيذ أكثر من ٢١ برنامجاً برسوم يذهب ريعها للمعسرين.

ودشّن المبادرة مدير عام الخدمات المساندة الدكتور فهد القرشي، الذي أكد أن المبادرة مجتمعية تطوعية مستدامة يقوم بتنفيذها الأفراد من مدينة ينبع الصناعية بهدف تعزيز ثقافة الانتماء والتكافل الاجتماعي من خلال استقطاب المتدربين لتقديم دورات وورش تدريبية عن بُعد برسوم مالية رمزية تذهب للمعسرين من أبناء ينبع سيحصلون عليها عن طريق الدفع المباشر عبر منصة أبشر بوساطة أيقونة الخدمة الإلكترونية فرجت، ومن المقرر أن تستمر المبادرة حتى نهاية شهر نوفمبر.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
10:11 AM

ينبع الصناعية.. إطلاق مبادرة "كلنا لبعض" لتفريج كرب المعسرين

برنامج يستمر حتى نهاية نوفمبر لتعزيز الانتماء والتكافل الاجتماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أطلقت الهيئة الملكية بينبع ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية، مبادرة كلنا لبعض وتهدف إلى تفريج كرب المعسرين من أبناء محافظة ينبع من خلال تنفيذ أكثر من ٢١ برنامجاً برسوم يذهب ريعها للمعسرين.

ودشّن المبادرة مدير عام الخدمات المساندة الدكتور فهد القرشي، الذي أكد أن المبادرة مجتمعية تطوعية مستدامة يقوم بتنفيذها الأفراد من مدينة ينبع الصناعية بهدف تعزيز ثقافة الانتماء والتكافل الاجتماعي من خلال استقطاب المتدربين لتقديم دورات وورش تدريبية عن بُعد برسوم مالية رمزية تذهب للمعسرين من أبناء ينبع سيحصلون عليها عن طريق الدفع المباشر عبر منصة أبشر بوساطة أيقونة الخدمة الإلكترونية فرجت، ومن المقرر أن تستمر المبادرة حتى نهاية شهر نوفمبر.

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