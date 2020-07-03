"تحكم" يعتمد روبوت رياضي واتفاقية تعاون مع "الملك سلمان للدراسات"

بهدف مواكبة التقنيات الحديثة وخلق الأجواء التنافسية

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت "تحكم"، اتفاقية التعاون المشتركة بين الاتحاد ومعهد الملك سلمان للدراسات والخدمات الاستشارية، كما اعتمد "روبوماستر" كروبوت رياضي لدى الاتحاد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة "تحكم" أمس برئاسة سعود الفغم وحضور جميع الأعضاء، حيث نوقشت الاتفاقية مع معهد الملك سلمان، التي تنص على تبادل الخبرات والمعلومات والآراء والأفكار، ونقل الخبرات والمعارف، والتعاون في تنفيذ الخدمات الاستشارية والتقنية، وذلك لمدة 12 شهراً.

وتشمل الاتفاقية دراسة وتحكيم مشروعات "تحكم" الخاصة بنظام الاعتماد، وتقييم تلك المشروعات وفق نماذج نظام الاعتماد المخصصة.

واعتمد مجلس إدارة "تحكم"، "روبوماستر" كروبوت رياضي لدى الاتحاد، نظراً لأهميته وتطوره وذلك بهدف مواكبة التقنيات الحديثة وخلق الأجواء التنافسية في الرياضة.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع على إعداد سلسلة من البرامج التدريبية والتعريفية الخاصة بــ"روبوماستر"، مثل: "تجميع الروبوت، تشغيل الروبوت، وتعريف عام عن الروبوت ومجالاته"، وإقامة دورات تحكيم وبرمجة للروبوت، وأخرى لإعداد الفرق للمسابقات المحلية والدولية، إضافة إلى عدد من المسابقات الترفيهية والتعليمية له.

واستعرض مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت "تحكم" تقريراً خاصاً بإنجازات التعليم والتدريب خلال أزمة كورونا منذ بداية عام 2020م وحتى الآن، وأبرزها تدريب نحو 12 ألفاً من الشباب السعودي.