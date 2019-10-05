"تعليم الرياض" يحتفي بيوم المعلم.. و"الوهيبي": بكُم تنهض الأوطان

برامج وفعاليات ومسابقات ونشاطات للاحتفاء بالمعلمين وتعزيز مكانتهم

تحتفي الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، غدًا الأحد، باليوم العالمي للمعلم الذي أقرَّه المجلس التنفيذي لمنظمة "يونيسكو" في الخامس من أكتوبر، الذي يوافق هذا العام 6/ 2/ 1441هـ، في جميع الإدارات والمكاتب والمدارس والمعاهد التابعة لها، تحت شعار "المعلمون الشباب: مستقبل مهنة التعليم".



وهنَّأ المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن الوهيبي، جميع المعلمين والمعلمات بيومهم العالمي، وقال: "نستذكر ونثمّن في هذا اليوم –بكل فخر واعتزاز وامتنان– ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيّده الله– وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله– من دعمٍ غير محدود للتعليم والمعلمين والمتعلمين"، مؤكدًا أن "المعلمين ركيزة أساسية في العملية التعليمية، يعول عليهم في الإسهام في بناء الأجيال الواعدة لمستقبل الوطن والنهوض به، وكان لزامًا الاحتفاءُ بهم وإيلاؤهم جلَّ الاهتمام".



وأضاف الوهيبي: "التعليم مهنة سامية في مختلف الحضارات منذ القدم حتى الآن، والسعودية حضارة عريقة تشارك هذا العالم المعلم بالاحتفاء به في اليوم العالمي له؛ عرفانًا بما قدّمه في الماضي العريق والحاضر المشرق، ونحن، منسوبي التعليم في المملكة، والمجتمع أيضًا؛ نقف احترامًا وتقديرًا وإجلالًا لأكثر من 506 آلاف معلم ومعلمة من صانعي الإبداع ومربي الأجيال ومروضي العقول؛ تأكيدًا لعلوّ مكانتهم ورسوخ دورهم".



من جانبه أوضح المتحدث الرسمي مدير إدارة الإعلام في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، علي بن محمد الغامدي؛ أن احتفاء "تعليم الرياض" باليوم العالمي للمعلم يأتي انسجامًا مع توجيهات وزارة التعليم في هذا الخصوص، لإبراز دور المعلمين في تنمية مهنة التعليم وفق التوجهات العالمية الحديثة وتعظيم مشاعر التقدير والاحترام لهم وتعزيزها في نفوس الطلاب والطالبات، وتأكيد دورهم في بناء الأجيال المساهمة في حفظ أمن الوطن واستقراره وتنميته، وتأصيل وتعزيز المبادرات الإيجابية تجاههم، إضافة إلى إعداد وتنفيذ برامج الاحتفاء بهم في مدارس التعليم.



ونوه الغامدي إلى ما ستقدمه الإدارة من فعاليات؛ ومنها المشاركة في فعاليات اليوم العالمي للمعلم، والذي نظمته كلية التربية بجامعة الملك سعود واشتمل على معرض مصاحب شارك فيه معلمو وطلاب تعليم الرياض، كما قدمت الإدارة دورات متخصصة للمعلمين والمعلمات من خلاله، كما ستقيم الإدارة من خلال المدارس ولمدة أسبوع، برامج وفعاليات ومسابقات ونشاطات للاحتفاء بالمعلم، وتعزيز مكانته في مجتمعه وحقوقه على طلابه، إضافة إلى تنفيذ تصاميم تبرز دور المعلم وأهميته في بناء المجتمع ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم #عطاء_المعلم_مستقبل_للوطن ، داعيًا المكاتب التعليمية والمدارس والمعاهد إلى دعم الأفكار الإبداعية، واستثمار المنصَّات الإعلامية واللوحات الدعائية وتسخيرها لهذه المناسبة.