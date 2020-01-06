رالي داكار السعودية: "روس" الأول في الدراجات النارية.. و"جينيال" يتصدر فئة السيارات

دخل سائق الدراجات النارية روس برانش تاريخ رالي داكار من أوسع أبوابه عندما أصبح أول متسابق من بتسوانا يفوز بإحدى مراحل السباق الأكثر تحدياً في العالم، بعدما أنهى المرحلة الثانية من رالي داكار السعودية 2020 (الوجه ـ نيوم) في المركز الأول.

وتفوق برانش على البريطاني سام سندرلاند الذي حل ثانياً، متأخراً بفارق 00:01:24، بينما جاء التشيلي بابلو كوينتانيا ثالثاً، بفارق 00:02:21 عن صاحب المركز الأول.

وانطلقت المرحلة الثانية من رالي داكار السعودية من الوجه في شمال غربي المملكة وانتهت في مدينة نيوم المستقبلية قرب الحدود مع مصر والأردن، وامتدت بمحاذاة ساحل البحر الأحمر بمسافة كلية تبلغ 393 كم، منها مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت طولها 367 كم.

أما في فئة السيارات فقدم الجنوب إفريقي "جينيال دي فيليرز" أداءً مثالياً لينهي المرحلة الخاصة في المركز الأول، مستفيداً كذلك من الأخطاء الملاحية التي ارتكبها منافسوه، خصوصاً السائق السعودي يزيد الراجحي الذي كان مسيطراً على مجريات السباق حتى نقطة المراقبة الأخيرة، قبل أن يتقدم دي فيليرز ويفوز بالمرحلة بفارق أربع دقائق عن أقرب منافسيه الأرجنتيني أورلاندو تيرانوفا متصدر الترتيب العام حالياً، بينما حل الشيخ خالد القاسمي ثالثًا.

وأنهى الراجحي المرحلة الثانية سابعاً في ترتيب المرحلة وتاسعاً في الترتيب العام، وقال في حديثه عقب السباق: "أضعنا الطريق مرة أخرى اليوم في آخر المرحلة، كما اضطررنا للتوقف ثلاث مرات لتغيير الإطارات، كان علينا أن نضغط بقوة لتعويض الوقت الضائع وبحمد الله استطعنا التقدم قليلاً، لكن لم أستطع العودة للمركز الأول مرة أخرى، لا تزال أمامنا فرصةً جيدة للوصول إلى المركز الأول، فالسباق في مراحله الأولى، أتمنى ألا يحدث ذلك معنا مرة أخرى؛ لأن الضغط بقوة فيه خطورة".

ولم تشهد فئة الدراجات الرباعية مفاجآت في المرحلة الثانية، حيث حافظ التشيلي إغناسيو كاسالي على المركز الأول والبولندي رافال سونيك على المركز الثاني، بينما حل الفرنسي سيمون فيتسي ثالثًا.

وانتزع فريق البيلاروسي سيارهي فيازوفيتش المركز الأول في فئة الشاحنات، بعد أن أنهى المرحلة الأولى ثانياً، وحل فريق الروسي ديميتري سوتنيكوف ثانياً، فيما جاء فريق الروسي الآخر أندريه كارغينوف ثالثًا.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، أنهى التشيلي فرانسيسكو لوبيز كونتاردو المرحلة الثانية متصدراً، وجاء الزيمبابوي كونراد راوتنباخ ثانياً، فيما حل الأمريكي أوستن جونز ثالثاً في ترتيب المرحلة.

وكان 342 سائقاً من 68 دولة حول العالم انطلقوا أمس الأحد في مغامرة داكار السعودية 2020 حول صحراء المملكة في خمس فئات، حيث نافس 83 منهم في فئة السيارات، و144 في فئة الدراجات، و23 في فئة الدراجات الرباعية، و46 في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة (سايد باي سايد)، و46 في فئة الشاحنات، وتضم قائمة المشاركين عدداً كبيراً من أبرز سائقي الراليات مثل الفرنسي بيترهانسل بطل داكار 13 مرة، الذي يشارك في التحدي للمرة الـ 32 في مسيرته، وبطل داكار السابق الإسباني كارلوس ساينز، وبطل فورمولا1 مرتين سابقاً فرناندو ألونسو، بالإضافة إلى بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي.