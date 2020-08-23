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"وليد أبوخالد" رئيساً تنفيذياً للشركة السعودية للصناعات العسكرية

صاحب خبرة طويلة معروفة عالمياً تمتد لنحو 30 عاماً

أصدر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) برئاسة أحمد بن عقيل الخطيب قراراً بتعيين المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد رئيساً تنفيذياً للشركة.

وكان المهندس وليد أبوخالد قد كُلف بمهام الرئيس التنفيذي للشركة خلال المدة السابقة، حيث أسهم في إثبات قدرته وكفاءته على تولي إدارة مهام الشركة بشكل فعال.

ونوَّه المجلس بخبرة المهندس وليد أبوخالد الطويلة والمعروفة عالمياً في مجال الدفاع والصناعات العسكرية التي تمتد لنحو 30 عاماً، شغل خلالها مناصب قيادية عدة، أبرزها الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة الدفاع العملاقة "نورثروب جرومان"، ووكيل وزارة التجارة والصناعة (سابقاً) للشؤون الصناعية في المملكة، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك العالمية في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين، ورئيس مجلس إدارة العمليات ومدير إدارة مجموعة الاستثمارات الاستراتيجية في شركة (بي أيه أي سيستمز) في كل من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.


وتمنّى مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) كل التوفيق والنجاح للمهندس وليد أبوخالد، مُعلِّقاً آمالاً كبيرة على قيادته للشركة في المرحلة المقبلة.

مما يذكر أن (SAMI) شركة وطنية تأسست في مايو 2017م، وتُعنى بتطوير ‏الصناعات العسكرية ودعمها في المملكة العربية السعودية وتعزيز اكتفائها الذاتي، وتؤدي دوراً رئيساً في دعم ‏توطين 50% من إنفاقها العسكري ضمن أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما تطمح الشركة إلى أن تكون ضمن ‏أفضل 25 شركة متخصصة في هذا القطاع على مستوى العالم.

أحمد بن عقيل الخطيب الشركة السعودية للصناعات العسكرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وليد أبوخالد" رئيساً تنفيذياً للشركة السعودية للصناعات العسكرية
سبق

أصدر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) برئاسة أحمد بن عقيل الخطيب قراراً بتعيين المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد رئيساً تنفيذياً للشركة.

وكان المهندس وليد أبوخالد قد كُلف بمهام الرئيس التنفيذي للشركة خلال المدة السابقة، حيث أسهم في إثبات قدرته وكفاءته على تولي إدارة مهام الشركة بشكل فعال.

ونوَّه المجلس بخبرة المهندس وليد أبوخالد الطويلة والمعروفة عالمياً في مجال الدفاع والصناعات العسكرية التي تمتد لنحو 30 عاماً، شغل خلالها مناصب قيادية عدة، أبرزها الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة الدفاع العملاقة "نورثروب جرومان"، ووكيل وزارة التجارة والصناعة (سابقاً) للشؤون الصناعية في المملكة، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك العالمية في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين، ورئيس مجلس إدارة العمليات ومدير إدارة مجموعة الاستثمارات الاستراتيجية في شركة (بي أيه أي سيستمز) في كل من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.


وتمنّى مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) كل التوفيق والنجاح للمهندس وليد أبوخالد، مُعلِّقاً آمالاً كبيرة على قيادته للشركة في المرحلة المقبلة.

مما يذكر أن (SAMI) شركة وطنية تأسست في مايو 2017م، وتُعنى بتطوير ‏الصناعات العسكرية ودعمها في المملكة العربية السعودية وتعزيز اكتفائها الذاتي، وتؤدي دوراً رئيساً في دعم ‏توطين 50% من إنفاقها العسكري ضمن أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما تطمح الشركة إلى أن تكون ضمن ‏أفضل 25 شركة متخصصة في هذا القطاع على مستوى العالم.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
06:22 PM

"وليد أبوخالد" رئيساً تنفيذياً للشركة السعودية للصناعات العسكرية

صاحب خبرة طويلة معروفة عالمياً تمتد لنحو 30 عاماً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) برئاسة أحمد بن عقيل الخطيب قراراً بتعيين المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد رئيساً تنفيذياً للشركة.

وكان المهندس وليد أبوخالد قد كُلف بمهام الرئيس التنفيذي للشركة خلال المدة السابقة، حيث أسهم في إثبات قدرته وكفاءته على تولي إدارة مهام الشركة بشكل فعال.

ونوَّه المجلس بخبرة المهندس وليد أبوخالد الطويلة والمعروفة عالمياً في مجال الدفاع والصناعات العسكرية التي تمتد لنحو 30 عاماً، شغل خلالها مناصب قيادية عدة، أبرزها الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة الدفاع العملاقة "نورثروب جرومان"، ووكيل وزارة التجارة والصناعة (سابقاً) للشؤون الصناعية في المملكة، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك العالمية في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين، ورئيس مجلس إدارة العمليات ومدير إدارة مجموعة الاستثمارات الاستراتيجية في شركة (بي أيه أي سيستمز) في كل من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية.


وتمنّى مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) كل التوفيق والنجاح للمهندس وليد أبوخالد، مُعلِّقاً آمالاً كبيرة على قيادته للشركة في المرحلة المقبلة.

مما يذكر أن (SAMI) شركة وطنية تأسست في مايو 2017م، وتُعنى بتطوير ‏الصناعات العسكرية ودعمها في المملكة العربية السعودية وتعزيز اكتفائها الذاتي، وتؤدي دوراً رئيساً في دعم ‏توطين 50% من إنفاقها العسكري ضمن أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما تطمح الشركة إلى أن تكون ضمن ‏أفضل 25 شركة متخصصة في هذا القطاع على مستوى العالم.

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