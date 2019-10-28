اشتكى مرتادو منطقة جدة التاريخية من تفشي ظاهرة التسول على طول الطريق الممتد من شارع الملك عبدالعزيز مروراً بشارع قابل وسوق الندى ثم الخاسكية حتى باب مكة. وأوضح عدد منهم لـ "سبق" أن المتسولين من ذوي الإعاقات وهم من الوافدين، مشيرين أن سيارة تقوم بإنزالهم في الصباح والعودة لأخذهم في المساء مما يشير بأنها عمليات تسول منظمة. وأكدوا أنهم يمارسون التسول على مرأى من الجهات المختصة وبعضهم له عدة سنوات وهو يمارس التسول تارة ويمارس بيع المياه الصحية تارة أخرى، مطالبين الأجهزة الرقابية بمداهمة هذه المواقع والقبض على هؤلاء المتسولين الذين حولوها إلى مهن تجارية لا تعكس جدة التاريخية كمنطقة تاريخية قديمة. بدورها رصدت "سبق" هؤلاء المتسولين بشارع قابل على مرأى من الأجهزة الأمنية، وهم يمارسون التسول دون خوف واستعطافهم للمارة للحصول على النقود.

صور.. متسولون بجدة يسيئون للمنطقة التاريخية والجهات المعنية لا حراك عبدالله الراجحي سبق 2019-10-28 اشتكى مرتادو منطقة جدة التاريخية من تفشي ظاهرة التسول على طول الطريق الممتد من شارع الملك عبدالعزيز مروراً بشارع قابل وسوق الندى ثم الخاسكية حتى باب مكة.



وأوضح عدد منهم لـ "سبق" أن المتسولين من ذوي الإعاقات وهم من الوافدين، مشيرين أن سيارة تقوم بإنزالهم في الصباح والعودة لأخذهم في المساء مما يشير بأنها عمليات تسول منظمة.



وأكدوا أنهم يمارسون التسول على مرأى من الجهات المختصة وبعضهم له عدة سنوات وهو يمارس التسول تارة ويمارس بيع المياه الصحية تارة أخرى، مطالبين الأجهزة الرقابية بمداهمة هذه المواقع والقبض على هؤلاء المتسولين الذين حولوها إلى مهن تجارية لا تعكس جدة التاريخية كمنطقة تاريخية قديمة.



بدورها رصدت "سبق" هؤلاء المتسولين بشارع قابل على مرأى من الأجهزة الأمنية، وهم يمارسون التسول دون خوف واستعطافهم للمارة للحصول على النقود.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441 05:55 PM

صور.. متسولون بجدة يسيئون للمنطقة التاريخية والجهات المعنية لا حراك وافدون ومن ذوي الإعاقات ضحية عمليات منظمة وممنهجة.. و"سبق" ترصد





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اشتكى مرتادو منطقة جدة التاريخية من تفشي ظاهرة التسول على طول الطريق الممتد من شارع الملك عبدالعزيز مروراً بشارع قابل وسوق الندى ثم الخاسكية حتى باب مكة.



وأوضح عدد منهم لـ "سبق" أن المتسولين من ذوي الإعاقات وهم من الوافدين، مشيرين أن سيارة تقوم بإنزالهم في الصباح والعودة لأخذهم في المساء مما يشير بأنها عمليات تسول منظمة.



وأكدوا أنهم يمارسون التسول على مرأى من الجهات المختصة وبعضهم له عدة سنوات وهو يمارس التسول تارة ويمارس بيع المياه الصحية تارة أخرى، مطالبين الأجهزة الرقابية بمداهمة هذه المواقع والقبض على هؤلاء المتسولين الذين حولوها إلى مهن تجارية لا تعكس جدة التاريخية كمنطقة تاريخية قديمة.



بدورها رصدت "سبق" هؤلاء المتسولين بشارع قابل على مرأى من الأجهزة الأمنية، وهم يمارسون التسول دون خوف واستعطافهم للمارة للحصول على النقود.