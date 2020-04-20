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بالصور.. عمالة وافدة تحول حوش سكني مسلخاً لذبح الأغنام بالطائف

تم إغلاق الموقع وتسلمت الشرطة الحالة

تعاون ثلاثة من العمالة الوافدة "مزارع وعامل نظافة وعامل مطعم" في تحويل حوش لسكن عمالة في العرفاء شمال محافظة الطائف، لمسلخ مُخالف لذبح وسلخ الأغنام، في موقعٍ افتقر للاشتراطات الصحية، ومُخالف للأنظمة والتعليمات، كذلك العمالة اعتبروا مُخالفين لأنظمة العمل.

وقفت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية الطائف الجديد" بمساندة الجهات الأمنية ممثلة بالشرطة، على الموقع بعد عملية تتبع من قبل مراقبو البلدية، وتم ضبط العمالة بداخل ذلك الحوش الذي تحول لمسلخ، حيث كانا يمارسون نشاطهم المُخالف.

وتم إغلاق الموقع والذي يعمل بدون ترخيص نظامي، في حين تسلمت الشرطة الحالة لاستكمال اللازم حيالها.

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بالصور.. عمالة وافدة تحول حوش سكني مسلخاً لذبح الأغنام بالطائف
سبق

تعاون ثلاثة من العمالة الوافدة "مزارع وعامل نظافة وعامل مطعم" في تحويل حوش لسكن عمالة في العرفاء شمال محافظة الطائف، لمسلخ مُخالف لذبح وسلخ الأغنام، في موقعٍ افتقر للاشتراطات الصحية، ومُخالف للأنظمة والتعليمات، كذلك العمالة اعتبروا مُخالفين لأنظمة العمل.

وقفت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية الطائف الجديد" بمساندة الجهات الأمنية ممثلة بالشرطة، على الموقع بعد عملية تتبع من قبل مراقبو البلدية، وتم ضبط العمالة بداخل ذلك الحوش الذي تحول لمسلخ، حيث كانا يمارسون نشاطهم المُخالف.

وتم إغلاق الموقع والذي يعمل بدون ترخيص نظامي، في حين تسلمت الشرطة الحالة لاستكمال اللازم حيالها.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
05:45 PM

بالصور.. عمالة وافدة تحول حوش سكني مسلخاً لذبح الأغنام بالطائف

تم إغلاق الموقع وتسلمت الشرطة الحالة

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فهد العتيبي - الطائف
7
2,790

تعاون ثلاثة من العمالة الوافدة "مزارع وعامل نظافة وعامل مطعم" في تحويل حوش لسكن عمالة في العرفاء شمال محافظة الطائف، لمسلخ مُخالف لذبح وسلخ الأغنام، في موقعٍ افتقر للاشتراطات الصحية، ومُخالف للأنظمة والتعليمات، كذلك العمالة اعتبروا مُخالفين لأنظمة العمل.

وقفت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية الطائف الجديد" بمساندة الجهات الأمنية ممثلة بالشرطة، على الموقع بعد عملية تتبع من قبل مراقبو البلدية، وتم ضبط العمالة بداخل ذلك الحوش الذي تحول لمسلخ، حيث كانا يمارسون نشاطهم المُخالف.

وتم إغلاق الموقع والذي يعمل بدون ترخيص نظامي، في حين تسلمت الشرطة الحالة لاستكمال اللازم حيالها.

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