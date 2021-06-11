"الأرصاد": رياح تحد من مدى الرؤية على الشرقية والرياض والشمالية والمدينة وتبوك

سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، المدينة المنوّرة، تبوك)، فيما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى 2.5 على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج يصل الى مائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.