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"موفق يا بطل"..  وزير الرياضة يهنئ "رضا" بتأهله إلى ربع نهائي التجديف بالأولمبياد

في مسابقة القارب الفردي بعد احتلاله المركز الثاني في ملحق التصفيات بالمجموعة الثالثة

تقدّم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ بالتهنئة الى اللاعب السعودي حسين علي رضا؛ بعد تأهله إلى ربع النهائي في منافسات فردي التجديف (رجال) بدورة الألعاب الأولمبية الجارية حاليا في طوكيو.

وقال وزير الرياضة في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ "تويتر": "ألف مبروك تأهل بطلنا حسين علي رضا؛ إلى ربع النهائي في منافسات فردي التجديف رجال. موفق يا بطل".

وبلغ رضا ربع نهائي مسابقة القارب الفردي بعد احتلاله المركز الثاني في ملحق التصفيات خلف جيلبين بيتر؛ من زيمبابوي ضمن المجموعة الثالثة والأخيرة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"موفق يا بطل"..  وزير الرياضة يهنئ "رضا" بتأهله إلى ربع نهائي التجديف بالأولمبياد
سبق

تقدّم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ بالتهنئة الى اللاعب السعودي حسين علي رضا؛ بعد تأهله إلى ربع النهائي في منافسات فردي التجديف (رجال) بدورة الألعاب الأولمبية الجارية حاليا في طوكيو.

وقال وزير الرياضة في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ "تويتر": "ألف مبروك تأهل بطلنا حسين علي رضا؛ إلى ربع النهائي في منافسات فردي التجديف رجال. موفق يا بطل".

وبلغ رضا ربع نهائي مسابقة القارب الفردي بعد احتلاله المركز الثاني في ملحق التصفيات خلف جيلبين بيتر؛ من زيمبابوي ضمن المجموعة الثالثة والأخيرة.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
10:54 AM

"موفق يا بطل"..  وزير الرياضة يهنئ "رضا" بتأهله إلى ربع نهائي التجديف بالأولمبياد

في مسابقة القارب الفردي بعد احتلاله المركز الثاني في ملحق التصفيات بالمجموعة الثالثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقدّم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ بالتهنئة الى اللاعب السعودي حسين علي رضا؛ بعد تأهله إلى ربع النهائي في منافسات فردي التجديف (رجال) بدورة الألعاب الأولمبية الجارية حاليا في طوكيو.

وقال وزير الرياضة في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ "تويتر": "ألف مبروك تأهل بطلنا حسين علي رضا؛ إلى ربع النهائي في منافسات فردي التجديف رجال. موفق يا بطل".

وبلغ رضا ربع نهائي مسابقة القارب الفردي بعد احتلاله المركز الثاني في ملحق التصفيات خلف جيلبين بيتر؛ من زيمبابوي ضمن المجموعة الثالثة والأخيرة.

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