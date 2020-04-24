اللجنة الأولمبية تستعدّ لتقديم برامج تفاعلية في "رمضان"

تدشن اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم "الجمعة"، عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ عدداً من البرامج والمسابقات التثقيفية المختصة بحياة الرياضي الأولمبي في الجانب البدني والتغذية، عبر العديد من الشخصيات الأولمبية من ذوي الخبرة في تلك التخصصات.

وتهدف الحملة لنشر التوعية وزيادة الثقافة الرياضية لدى عامة الرياضيين، ومواصلة استقلال فترة الحجر المنزلي بعد نجاح الحملتين اللتين أطلقهما حساب اللجنة على "تويتر" تحت عنوان "تاريخ الأولمبية" و"بتمرن بالبيت"، واللتين هدفت من خلالهما اللجنة لنشر تاريخ وإنجازات الاتحادات الرياضية، وتشجيع شرائح المجتمع على ممارسة الرياضة من المنزل.

وستبدأ الحملة الجديدة بظهور ومشاركة مشاهير الرياضة بطرح السؤال اليومي على المتابعين تحت وسم #سؤال_أولمبي ، وستكون المشاركة للجميع بشرط متابعة حساب اللجنة في "تويتر" وإعادة التغريدة والرد تحت ذات الوسم، وستكون هناك جائزة لصاحب الجواب الصحيح، فيما سيكون وسم #اسمع_من_الاولمبية مخصصًا لتثقيف المتابعين بالمعلومات والنصائح الأولمبية.

وستكون هناك فقرة #تحدي_الأولمبية مخصصة لتطبيق تمارين رياضية معينة كتحدٍّ مفتوح لعامة الجماهير.

كما سيكون هناك فقرة الذكريات، وتشهد أربع شخصيات من الخبراء في العمل الأولمبي؛ كالدكتور صالح بن أحمد بن ناصر، ومنصور الخضيري، والعدّاء الأولمبي هادي صوعان، سيتحدثون عن ذكرياتهم في الأولمبياد.