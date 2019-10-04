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القيادة تهنئ سلطان بروناي بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده

في برقيتَي تهنئة من خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسلطان حاج حسن البلقيه؛ سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق تحت قيادته الحكيمة اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للسلطان حاج حسن البلقيه؛ سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم في بلاده.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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القيادة تهنئ سلطان بروناي بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسلطان حاج حسن البلقيه؛ سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق تحت قيادته الحكيمة اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للسلطان حاج حسن البلقيه؛ سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم في بلاده.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
01:12 PM

القيادة تهنئ سلطان بروناي بذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده

في برقيتَي تهنئة من خادم الحرمين وولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسلطان حاج حسن البلقيه؛ سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق تحت قيادته الحكيمة اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للسلطان حاج حسن البلقيه؛ سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم في بلاده.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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