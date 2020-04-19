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كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 10661 إصابة

إجمالي الوفيات 234 والشفاء 8 آلاف

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم، أن البلاد سجّلت 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 10 آلاف و661.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه بذلك انخفض عدد حالات الإصابة اليومية إلى أقل من 10 حالات لأول مرة منذ 18 فبراير.

ومن بين الحالات الثماني الجديدة، بلغ عدد الحالات الوافدة من الخارج 5 حالات، بينما انتقل المرض للحالات الثلاث الباقية محلياً.

ووصل عدد الوفيات إلى 234 حالة بزيادة حالتين عن اليوم الذي سبقه.

وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 105 حالات إلى 8 آلاف و42 حالة خلال الفترة نفسها.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 10661 إصابة
سبق

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم، أن البلاد سجّلت 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 10 آلاف و661.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه بذلك انخفض عدد حالات الإصابة اليومية إلى أقل من 10 حالات لأول مرة منذ 18 فبراير.

ومن بين الحالات الثماني الجديدة، بلغ عدد الحالات الوافدة من الخارج 5 حالات، بينما انتقل المرض للحالات الثلاث الباقية محلياً.

ووصل عدد الوفيات إلى 234 حالة بزيادة حالتين عن اليوم الذي سبقه.

وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 105 حالات إلى 8 آلاف و42 حالة خلال الفترة نفسها.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
09:06 AM

كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 10661 إصابة

إجمالي الوفيات 234 والشفاء 8 آلاف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم، أن البلاد سجّلت 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 10 آلاف و661.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه بذلك انخفض عدد حالات الإصابة اليومية إلى أقل من 10 حالات لأول مرة منذ 18 فبراير.

ومن بين الحالات الثماني الجديدة، بلغ عدد الحالات الوافدة من الخارج 5 حالات، بينما انتقل المرض للحالات الثلاث الباقية محلياً.

ووصل عدد الوفيات إلى 234 حالة بزيادة حالتين عن اليوم الذي سبقه.

وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 105 حالات إلى 8 آلاف و42 حالة خلال الفترة نفسها.

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