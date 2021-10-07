النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"نيوكاسل" على بُعد ساعات من الاستحواذ السعودي.. والعهدة لـ"سكاي" البريطانية

صفقة تنهي 14 عاماً من ملكية "آشلي".. وتغيّرات جذرية للأهداف تلوح في الأفق

ذكرت تقارير إنجليزية، اليوم الخميس، أن صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عادت إلى الواجهة من جديد، وتقترب من إنهاء ملكية "مايك آشلي" التي استمرت 14 عامًا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سكاي" البريطانية، فإن صفقة الاستحواذ البالغة 300 مليون جنيه إسترليني يمكن أن تكتمل خلال الساعات القليلة المقبلة.

كما أضافت الصحيفة أن موافقة الدوري الإنجليزي الممتاز قد يتم الإعلان عنها في غضون الـ24 ساعة المقبلة، ومن المتوقع أن تجرى العديد من التغيرات على الفريق بعد استحواذ الصندوق السيادي السعودي عليه؛ حيث ستختلف أهداف النادي، طموحاته، وقدراته الشرائية ليصبح منافساً اساسياً في بطولات البريميرليغ وابطال اوروبا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"نيوكاسل" على بُعد ساعات من الاستحواذ السعودي.. والعهدة لـ"سكاي" البريطانية
سبق

ذكرت تقارير إنجليزية، اليوم الخميس، أن صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عادت إلى الواجهة من جديد، وتقترب من إنهاء ملكية "مايك آشلي" التي استمرت 14 عامًا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سكاي" البريطانية، فإن صفقة الاستحواذ البالغة 300 مليون جنيه إسترليني يمكن أن تكتمل خلال الساعات القليلة المقبلة.

كما أضافت الصحيفة أن موافقة الدوري الإنجليزي الممتاز قد يتم الإعلان عنها في غضون الـ24 ساعة المقبلة، ومن المتوقع أن تجرى العديد من التغيرات على الفريق بعد استحواذ الصندوق السيادي السعودي عليه؛ حيث ستختلف أهداف النادي، طموحاته، وقدراته الشرائية ليصبح منافساً اساسياً في بطولات البريميرليغ وابطال اوروبا.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
01:52 PM

"نيوكاسل" على بُعد ساعات من الاستحواذ السعودي.. والعهدة لـ"سكاي" البريطانية

صفقة تنهي 14 عاماً من ملكية "آشلي".. وتغيّرات جذرية للأهداف تلوح في الأفق

A A A
محمد البقمي - الرياض
6
6,509

ذكرت تقارير إنجليزية، اليوم الخميس، أن صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي عادت إلى الواجهة من جديد، وتقترب من إنهاء ملكية "مايك آشلي" التي استمرت 14 عامًا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سكاي" البريطانية، فإن صفقة الاستحواذ البالغة 300 مليون جنيه إسترليني يمكن أن تكتمل خلال الساعات القليلة المقبلة.

كما أضافت الصحيفة أن موافقة الدوري الإنجليزي الممتاز قد يتم الإعلان عنها في غضون الـ24 ساعة المقبلة، ومن المتوقع أن تجرى العديد من التغيرات على الفريق بعد استحواذ الصندوق السيادي السعودي عليه؛ حيث ستختلف أهداف النادي، طموحاته، وقدراته الشرائية ليصبح منافساً اساسياً في بطولات البريميرليغ وابطال اوروبا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,320
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,833
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,997
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,523

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة