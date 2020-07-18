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"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح وأتربة على جازان

تشمل عدة محافظات وتستمرّ حتى الـ10 مساء

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: "الدرب، وبيش، وصامطة، وفرسان".

ونبهت الهيئة من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: "الريث، والعارضة، وفيفا، وهروب".

وأشارت "الأرصاد" إلى أن الحالة ستستمرّ حتى الساعة الـعاشرة مساءً.

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"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح وأتربة على جازان
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: "الدرب، وبيش، وصامطة، وفرسان".

ونبهت الهيئة من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: "الريث، والعارضة، وفيفا، وهروب".

وأشارت "الأرصاد" إلى أن الحالة ستستمرّ حتى الساعة الـعاشرة مساءً.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
01:45 PM

"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح وأتربة على جازان

تشمل عدة محافظات وتستمرّ حتى الـ10 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: "الدرب، وبيش، وصامطة، وفرسان".

ونبهت الهيئة من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: "الريث، والعارضة، وفيفا، وهروب".

وأشارت "الأرصاد" إلى أن الحالة ستستمرّ حتى الساعة الـعاشرة مساءً.

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