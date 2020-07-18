نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: "الدرب، وبيش، وصامطة، وفرسان".
ونبهت الهيئة من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: "الريث، والعارضة، وفيفا، وهروب".
وأشارت "الأرصاد" إلى أن الحالة ستستمرّ حتى الساعة الـعاشرة مساءً.
"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح وأتربة على جازان
تشمل عدة محافظات وتستمرّ حتى الـ10 مساء
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: "الدرب، وبيش، وصامطة، وفرسان".
ونبهت الهيئة من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: "الريث، والعارضة، وفيفا، وهروب".
وأشارت "الأرصاد" إلى أن الحالة ستستمرّ حتى الساعة الـعاشرة مساءً.
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: "الدرب، وبيش، وصامطة، وفرسان".
"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح وأتربة على جازان
تشمل عدة محافظات وتستمرّ حتى الـ10 مساء
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: "الدرب، وبيش، وصامطة، وفرسان".
ونبهت الهيئة من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: "الريث، والعارضة، وفيفا، وهروب".
وأشارت "الأرصاد" إلى أن الحالة ستستمرّ حتى الساعة الـعاشرة مساءً.