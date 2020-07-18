نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: "الدرب، وبيش، وصامطة، وفرسان". ونبهت الهيئة من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: "الريث، والعارضة، وفيفا، وهروب". وأشارت "الأرصاد" إلى أن الحالة ستستمرّ حتى الساعة الـعاشرة مساءً.

"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح وأتربة على جازان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-18 نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: "الدرب، وبيش، وصامطة، وفرسان".



ونبهت الهيئة من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: "الريث، والعارضة، وفيفا، وهروب".



وأشارت "الأرصاد" إلى أن الحالة ستستمرّ حتى الساعة الـعاشرة مساءً.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441 01:45 PM

"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح وأتربة على جازان تشمل عدة محافظات وتستمرّ حتى الـ10 مساء





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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات: "الدرب، وبيش، وصامطة، وفرسان".



ونبهت الهيئة من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: "الريث، والعارضة، وفيفا، وهروب".



وأشارت "الأرصاد" إلى أن الحالة ستستمرّ حتى الساعة الـعاشرة مساءً.