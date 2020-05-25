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أقل زيادة يومية.. فرنسا تسجل 155 حالة إصابة بكورونا

حصيلة الوفيات 28367 مع انخفاض المرضى بالعناية المركزة

أعلنت السلطات الفرنسية أنها سجلت أقل زيادة يومية في حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد يوم الأحد منذ تطبيق إجراءات العزل العام يوم 17 مارس؛ مما يُنعش الآمال في أن الأسوأ في ما يتعلق بوباء كورونا في فرنسا قد انتهى.

وقالت وزارة الصحة: "إن البيانات أظهرت تسجيل 155 حالة إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 144921، و35 وفاة بالفيروس لتزيد حصيلة الوفيات إلى 28367؛ وهو ما يشكل زيادة بنسبة 0.1% فقط في الإصابات والوفيات على حد سواء".

وواصلت أعداد المرضى في وحدات العناية المركزة الانخفاض دون انقطاع خلال الأسابيع الستة الماضية؛ حيث هبطت بنسبة 0.6% أو 10 أشخاص لتصل إلى 1655.

وقال عالم الأوبئة لوران طوبيانا: "إن الأسوأ فيما يتعلق بفيروس كورونا قد انتهى وإن الفيروس قد لا يعود، على عكس الأوبئة السابقة مثل الإنفلونزا الإسبانية التي انتشرت عام 1918".

وأضاف: "إذا لم نشهد عودة سريعة للوباء؛ فقد نحصل على فترة راحة لبضعة أسابيع. وبعد ذلك سنرى".

فيروس كورونا الجديد

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أقل زيادة يومية.. فرنسا تسجل 155 حالة إصابة بكورونا
سبق

أعلنت السلطات الفرنسية أنها سجلت أقل زيادة يومية في حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد يوم الأحد منذ تطبيق إجراءات العزل العام يوم 17 مارس؛ مما يُنعش الآمال في أن الأسوأ في ما يتعلق بوباء كورونا في فرنسا قد انتهى.

وقالت وزارة الصحة: "إن البيانات أظهرت تسجيل 155 حالة إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 144921، و35 وفاة بالفيروس لتزيد حصيلة الوفيات إلى 28367؛ وهو ما يشكل زيادة بنسبة 0.1% فقط في الإصابات والوفيات على حد سواء".

وواصلت أعداد المرضى في وحدات العناية المركزة الانخفاض دون انقطاع خلال الأسابيع الستة الماضية؛ حيث هبطت بنسبة 0.6% أو 10 أشخاص لتصل إلى 1655.

وقال عالم الأوبئة لوران طوبيانا: "إن الأسوأ فيما يتعلق بفيروس كورونا قد انتهى وإن الفيروس قد لا يعود، على عكس الأوبئة السابقة مثل الإنفلونزا الإسبانية التي انتشرت عام 1918".

وأضاف: "إذا لم نشهد عودة سريعة للوباء؛ فقد نحصل على فترة راحة لبضعة أسابيع. وبعد ذلك سنرى".

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
08:32 AM

أقل زيادة يومية.. فرنسا تسجل 155 حالة إصابة بكورونا

حصيلة الوفيات 28367 مع انخفاض المرضى بالعناية المركزة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الفرنسية أنها سجلت أقل زيادة يومية في حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد يوم الأحد منذ تطبيق إجراءات العزل العام يوم 17 مارس؛ مما يُنعش الآمال في أن الأسوأ في ما يتعلق بوباء كورونا في فرنسا قد انتهى.

وقالت وزارة الصحة: "إن البيانات أظهرت تسجيل 155 حالة إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 144921، و35 وفاة بالفيروس لتزيد حصيلة الوفيات إلى 28367؛ وهو ما يشكل زيادة بنسبة 0.1% فقط في الإصابات والوفيات على حد سواء".

وواصلت أعداد المرضى في وحدات العناية المركزة الانخفاض دون انقطاع خلال الأسابيع الستة الماضية؛ حيث هبطت بنسبة 0.6% أو 10 أشخاص لتصل إلى 1655.

وقال عالم الأوبئة لوران طوبيانا: "إن الأسوأ فيما يتعلق بفيروس كورونا قد انتهى وإن الفيروس قد لا يعود، على عكس الأوبئة السابقة مثل الإنفلونزا الإسبانية التي انتشرت عام 1918".

وأضاف: "إذا لم نشهد عودة سريعة للوباء؛ فقد نحصل على فترة راحة لبضعة أسابيع. وبعد ذلك سنرى".

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