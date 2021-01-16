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هيئة الاستثمار توقع اتفاقيات في قطاع التعليم بقيمة 2.9 مليار

بما يسهم في توفير 5000 فرصة عمل ولمدة 3 سنوات "استثمر في السعودية"

وقعت الهيئة العامة للاستثمار اتفاقية تعاون مع شركة المدارس المتقدمة، تهدف إلى تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية، والعمل على تفعيلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.


ووقعت عبر منصة "استثمر في السعودية" شركة المدارس المتقدمة صفقات استثمارية واتفاقيات تعاون في مجال التعليم الأهلي تقدر قيمتها الإجمالية بـ2.9 مليار ريال، تضمنت اتفاقية تعاون مع شركة تطوير المباني لبناء وتشغيل وصيانة 58 مجمعاً تعليمياً بالمملكة، لمدة 3 سنوات أكاديمية، وبطاقة استيعابية تصل إلى 70 ألف طالب بما يسهم في توفير 5000 فرصة عمل، واتفاقية مع شركة اسما كابيتال؛ لتأسيس شراكة استثمارية، واتفاقية تعاون شركة أديم كابيتال، بغرض إصدار صكوك أولية بقيمة مليار ريال لأول شركة في قطاع الخدمات بالمملكة، إضافة إلى اتفاقية تعاون مع شركة جوجل التعليمية بغرض دعم خطط التوسع الخاصة بشركة جوجل في السوق السعودي.


جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الهيئة بمقرها في الرياض يوم أمس، بحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، وممثلي الشركات المستثمرة في قطاع التعليم، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.


وتعمل الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بمنظومة التعليم، على تمكين القطاع الخاص للإسهام في نمو قطاع التعليم، لا سيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تعيشها المملكة اليوم، التي جعلت منها بيئة جاذبة لاستقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.


وتشير إحصائيات الهيئة إلى أن إجمالي عدد التراخيص في قطاع التعليم الصادرة خلال عام 2019، تضاعف بنسبة 100%، مقارنة بعدد التراخيص الصادرة خلال عام 2018.


يُذكر أن مخصصات قطاع التعليم بحسب ما تضمنته ميزانية 2020، بلغت نحو 193 مليار ريال، الأمر الذي يعكس اهتمام القيادة بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.

الهيئة العامة للاستثمار شركة المدارس المتقدمة استثمر في السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة الاستثمار توقع اتفاقيات في قطاع التعليم بقيمة 2.9 مليار
سبق

وقعت الهيئة العامة للاستثمار اتفاقية تعاون مع شركة المدارس المتقدمة، تهدف إلى تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية، والعمل على تفعيلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.


ووقعت عبر منصة "استثمر في السعودية" شركة المدارس المتقدمة صفقات استثمارية واتفاقيات تعاون في مجال التعليم الأهلي تقدر قيمتها الإجمالية بـ2.9 مليار ريال، تضمنت اتفاقية تعاون مع شركة تطوير المباني لبناء وتشغيل وصيانة 58 مجمعاً تعليمياً بالمملكة، لمدة 3 سنوات أكاديمية، وبطاقة استيعابية تصل إلى 70 ألف طالب بما يسهم في توفير 5000 فرصة عمل، واتفاقية مع شركة اسما كابيتال؛ لتأسيس شراكة استثمارية، واتفاقية تعاون شركة أديم كابيتال، بغرض إصدار صكوك أولية بقيمة مليار ريال لأول شركة في قطاع الخدمات بالمملكة، إضافة إلى اتفاقية تعاون مع شركة جوجل التعليمية بغرض دعم خطط التوسع الخاصة بشركة جوجل في السوق السعودي.


جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الهيئة بمقرها في الرياض يوم أمس، بحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، وممثلي الشركات المستثمرة في قطاع التعليم، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.


وتعمل الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بمنظومة التعليم، على تمكين القطاع الخاص للإسهام في نمو قطاع التعليم، لا سيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تعيشها المملكة اليوم، التي جعلت منها بيئة جاذبة لاستقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.


وتشير إحصائيات الهيئة إلى أن إجمالي عدد التراخيص في قطاع التعليم الصادرة خلال عام 2019، تضاعف بنسبة 100%، مقارنة بعدد التراخيص الصادرة خلال عام 2018.


يُذكر أن مخصصات قطاع التعليم بحسب ما تضمنته ميزانية 2020، بلغت نحو 193 مليار ريال، الأمر الذي يعكس اهتمام القيادة بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
01:28 PM
اخر تعديل
16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
01:48 PM

هيئة الاستثمار توقع اتفاقيات في قطاع التعليم بقيمة 2.9 مليار

بما يسهم في توفير 5000 فرصة عمل ولمدة 3 سنوات "استثمر في السعودية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقعت الهيئة العامة للاستثمار اتفاقية تعاون مع شركة المدارس المتقدمة، تهدف إلى تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية، والعمل على تفعيلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.


ووقعت عبر منصة "استثمر في السعودية" شركة المدارس المتقدمة صفقات استثمارية واتفاقيات تعاون في مجال التعليم الأهلي تقدر قيمتها الإجمالية بـ2.9 مليار ريال، تضمنت اتفاقية تعاون مع شركة تطوير المباني لبناء وتشغيل وصيانة 58 مجمعاً تعليمياً بالمملكة، لمدة 3 سنوات أكاديمية، وبطاقة استيعابية تصل إلى 70 ألف طالب بما يسهم في توفير 5000 فرصة عمل، واتفاقية مع شركة اسما كابيتال؛ لتأسيس شراكة استثمارية، واتفاقية تعاون شركة أديم كابيتال، بغرض إصدار صكوك أولية بقيمة مليار ريال لأول شركة في قطاع الخدمات بالمملكة، إضافة إلى اتفاقية تعاون مع شركة جوجل التعليمية بغرض دعم خطط التوسع الخاصة بشركة جوجل في السوق السعودي.


جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الهيئة بمقرها في الرياض يوم أمس، بحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، وممثلي الشركات المستثمرة في قطاع التعليم، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.


وتعمل الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بمنظومة التعليم، على تمكين القطاع الخاص للإسهام في نمو قطاع التعليم، لا سيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تعيشها المملكة اليوم، التي جعلت منها بيئة جاذبة لاستقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.


وتشير إحصائيات الهيئة إلى أن إجمالي عدد التراخيص في قطاع التعليم الصادرة خلال عام 2019، تضاعف بنسبة 100%، مقارنة بعدد التراخيص الصادرة خلال عام 2018.


يُذكر أن مخصصات قطاع التعليم بحسب ما تضمنته ميزانية 2020، بلغت نحو 193 مليار ريال، الأمر الذي يعكس اهتمام القيادة بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.

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