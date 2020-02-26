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ارتفاع الإصابات بكورونا المستجد في الكويت إلى 18 حالة

جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19" إلى 18 حالة، إثر تسجيل ست إصابات جديدة.

وقالت في بيان إن الحالات الجديدة هي لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران، موضحةً أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة بأحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى الفيروس.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع الإصابات بكورونا المستجد في الكويت إلى 18 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19" إلى 18 حالة، إثر تسجيل ست إصابات جديدة.

وقالت في بيان إن الحالات الجديدة هي لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران، موضحةً أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة بأحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى الفيروس.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
01:00 PM

ارتفاع الإصابات بكورونا المستجد في الكويت إلى 18 حالة

جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19" إلى 18 حالة، إثر تسجيل ست إصابات جديدة.

وقالت في بيان إن الحالات الجديدة هي لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران، موضحةً أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة بأحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى الفيروس.

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