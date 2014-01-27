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شاهد.. "برودان" محفوفة بالرمال الذهبية تستهوي المتنزهين بـ"وشم" شقراء

مناظر خلّابة وبحيرة في الصحراء تحيط بها النباتات البرية وأشجار النخيل

باتت روضة "برودان" جنوب مركز المشاش بمحافظة شقراء، تستهوي المتنزهين بالوشم، فهم على موعد مميز مع بحيرة في الصحراء محفوفة بالكثبان الرملية ومحاطة بالنباتات البرية وأشجار النخيل، في منظر يشد الأنظار.

وجمعت الروضة بين روعة نغمات أصوات المياه التي تحركها الرياح، وجمال الكثبان الرملية التي تحيط بها من جهات عدة.

عدسة المصور خالد بن سعود الحنتمي التقطت مقطع فيديو وعددًا من الصور لتلك المناظر الطبيعية التي زاد من روعتها حركة المياه مع هبات النسيم، في بحيرة تحفها النباتات وأشجار النخيل، مشكِّلة بذلك لوحات جمالية خلابة كنموذج حي لواحة في قلب الصحراء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "برودان" محفوفة بالرمال الذهبية تستهوي المتنزهين بـ"وشم" شقراء
سبق

باتت روضة "برودان" جنوب مركز المشاش بمحافظة شقراء، تستهوي المتنزهين بالوشم، فهم على موعد مميز مع بحيرة في الصحراء محفوفة بالكثبان الرملية ومحاطة بالنباتات البرية وأشجار النخيل، في منظر يشد الأنظار.

وجمعت الروضة بين روعة نغمات أصوات المياه التي تحركها الرياح، وجمال الكثبان الرملية التي تحيط بها من جهات عدة.

عدسة المصور خالد بن سعود الحنتمي التقطت مقطع فيديو وعددًا من الصور لتلك المناظر الطبيعية التي زاد من روعتها حركة المياه مع هبات النسيم، في بحيرة تحفها النباتات وأشجار النخيل، مشكِّلة بذلك لوحات جمالية خلابة كنموذج حي لواحة في قلب الصحراء.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
05:02 PM

شاهد.. "برودان" محفوفة بالرمال الذهبية تستهوي المتنزهين بـ"وشم" شقراء

مناظر خلّابة وبحيرة في الصحراء تحيط بها النباتات البرية وأشجار النخيل

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
0
1,524

باتت روضة "برودان" جنوب مركز المشاش بمحافظة شقراء، تستهوي المتنزهين بالوشم، فهم على موعد مميز مع بحيرة في الصحراء محفوفة بالكثبان الرملية ومحاطة بالنباتات البرية وأشجار النخيل، في منظر يشد الأنظار.

وجمعت الروضة بين روعة نغمات أصوات المياه التي تحركها الرياح، وجمال الكثبان الرملية التي تحيط بها من جهات عدة.

عدسة المصور خالد بن سعود الحنتمي التقطت مقطع فيديو وعددًا من الصور لتلك المناظر الطبيعية التي زاد من روعتها حركة المياه مع هبات النسيم، في بحيرة تحفها النباتات وأشجار النخيل، مشكِّلة بذلك لوحات جمالية خلابة كنموذج حي لواحة في قلب الصحراء.

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