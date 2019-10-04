"التقويم" تعقد ورشة عمل للتعريف بالمعايير المهنية وبرامج إعداد المعلمين بالجامعات

بمشاركة 150 ممثلاً من وزارة التعليم وعمداء كليات التربية والآداب والعلوم

عقدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أمس، ورشة عمل بعنوان "المعايير المهنية ودورها في بناء برامج إعداد المعلمين في الجامعات"، وذلك في فندق كراون بلازا في الرياض، بمشاركة 150 ممثلاً من وزارة التعليم وعمداء كليات التربية والآداب والعلوم ورؤساء الأقسام في جامعات المملكة والمختصين من الهيئة.

وهدفت الورشة، بشكل مباشر، إلى التعريف ببرنامج الرخص المهنية للمعلمين والعاملين في التعليم، والأهداف والمنطلقات والمبادئ الأساسية التي تستند إليها هذه الرخص، إضافة الى التعريف بالمعايير المهنية للمعلمين، ومنهجية بنائها ومكوناتها ومجالاتها، واستخداماتها، واستعراض الجهات ذات العلاقة والإطار التكاملي بين هذه الجهات.

وافتتح أعمال الورشة رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان؛ بكلمة أكّد فيها أهمية المعايير والرخص المهنية وأهمية تضمينها في بناء برامج إعداد المعلمين في الجامعات، وأنها ستكون محطة تاريخية مهمة لرفع مستوى أداء التعليم العام بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، وكذلك أهمية الدور الذي تقوم به الكليات المتخصصة مثل كليات التربية والعلوم والآداب وأدوارها في الإعداد التخصصي للمعلم، وأهمية الاستفادة من نتائج الاختبارات التي تقيمها الهيئة، مثل اختبارات الكفايات في تقويم مخرجات هذه الكليات.

من جهته، قدّم المدير التنفيذي لقطاع تقويم التعليم العام الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيد؛ نبذة عن التكامل بين برامج هيئة تقويم التعليم والتدريب وكليات التربية والكليات التخصصية.

كما استعرض مدير الاختبارات المهنية بالمركز الوطني للقياس التابع للهيئة الدكتور عبدالله السعدوي؛ دور المعايير المهنية للمعلمين في بناء برامج إعداد المعلمين في الجامعات.

من جهتها، استعرضت مديرة مشاريع المعايير والرخص المهنية وضبط الجودة مها العتيبي؛ ضوابط إصدار الرخص المهنية للمعلمين التي اعتمدت من مجلس إدارة الهيئة التي بُنيت بناءً على ما صدر في لائحة الوظائف التعليمية التي تم اعتمادها أخيراً.

ثم قدّمت المدير العام لبرنامج معايير مناهج التعليم العام الدكتورة هيا العمراني؛ عرضاً مفصلاً عن البرنامج.. وقبل الختام عُقدت جلسة نقاش مع الحضور عن أبرز الملاحظات والمقترحات حول المعايير والرخص.

الجدير بالذكر أن برنامج المعايير والرخص المهنية التعليمية هو أحد برامج هيئة تقويم التعليم والتدريب الذي يُعنى بإعداد المعايير المهنية لممارسة مهنة التعليم وتوفير فرص لتعزيز دور وكفاءة المعلم والتمييز في التعليم وتطويره وبناء وتطبيق الاختبارات الخاصة بالكفاية المهنية للمعلمين وترخيصهم وفق الضوابط التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة.