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"البلديات" تبحث آلية إيصال السفلتة لمخططات منح الطائف

ضِمن جهود "الإسكان" في توفير كل الخدمات البلدية لسكانها

بحث مستشار المبادرات بوكالة المشاريع والصحة العامة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس طالب القبلان، آليات سفلتة مخططات المنح لأمانة الطائف والبلديات المرتبطة بها (10 بلديات).

جاء ذلك في اجتماع مع الوكلاء والمساعدين والمختصين بالأمانة بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالنسيم، ضمن جهود الوزارة في توفير كل الخدمات البلدية لمخططات المنح التي تم توزيعها على المستحقين؛ بما ييسر على الأهالي ويريحهم، ويحقق توجيهات الوزارة بدعم المخططات بخدمات السفلتة، وجرى بحث ربط مخططات المنح بنظام المعلومات الجغرافية.

يُذكر أن أمانة الطائف وزعت العديد من مخططات المنح في شمال المحافظة على دفعات متفرقة للمستحقين، ويجري العمل حاليًا على تأمين الخدمات البلدية وفق المخصصات المتاحة؛ للتسهيل على السكان وراحتهم.

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البلديات" تبحث آلية إيصال السفلتة لمخططات منح الطائف
سبق

بحث مستشار المبادرات بوكالة المشاريع والصحة العامة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس طالب القبلان، آليات سفلتة مخططات المنح لأمانة الطائف والبلديات المرتبطة بها (10 بلديات).

جاء ذلك في اجتماع مع الوكلاء والمساعدين والمختصين بالأمانة بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالنسيم، ضمن جهود الوزارة في توفير كل الخدمات البلدية لمخططات المنح التي تم توزيعها على المستحقين؛ بما ييسر على الأهالي ويريحهم، ويحقق توجيهات الوزارة بدعم المخططات بخدمات السفلتة، وجرى بحث ربط مخططات المنح بنظام المعلومات الجغرافية.

يُذكر أن أمانة الطائف وزعت العديد من مخططات المنح في شمال المحافظة على دفعات متفرقة للمستحقين، ويجري العمل حاليًا على تأمين الخدمات البلدية وفق المخصصات المتاحة؛ للتسهيل على السكان وراحتهم.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
01:51 PM

"البلديات" تبحث آلية إيصال السفلتة لمخططات منح الطائف

ضِمن جهود "الإسكان" في توفير كل الخدمات البلدية لسكانها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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1,057

بحث مستشار المبادرات بوكالة المشاريع والصحة العامة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس طالب القبلان، آليات سفلتة مخططات المنح لأمانة الطائف والبلديات المرتبطة بها (10 بلديات).

جاء ذلك في اجتماع مع الوكلاء والمساعدين والمختصين بالأمانة بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالنسيم، ضمن جهود الوزارة في توفير كل الخدمات البلدية لمخططات المنح التي تم توزيعها على المستحقين؛ بما ييسر على الأهالي ويريحهم، ويحقق توجيهات الوزارة بدعم المخططات بخدمات السفلتة، وجرى بحث ربط مخططات المنح بنظام المعلومات الجغرافية.

يُذكر أن أمانة الطائف وزعت العديد من مخططات المنح في شمال المحافظة على دفعات متفرقة للمستحقين، ويجري العمل حاليًا على تأمين الخدمات البلدية وفق المخصصات المتاحة؛ للتسهيل على السكان وراحتهم.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,403
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