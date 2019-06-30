‏‫"المالية" تطلق خدمة الاستعلام واسترداد المدفوعات الحكومية عبر قنواتها الاتصالية

أوضح مدير عام العناية بالعملاء بوزارة المالية الأستاذ محمد الدوسري أن خدمة الاستعلام واسترداد المدفوعات الحكومية قد تم نقلها بالتنسيق مع مركز الاتصال الوطني "آمر" إلى مركز الاتصال الموحد بوزارة المالية.

وأكد الدوسري أن مركز الاتصال الموحد للعناية بعملاء وزارة المالية فتح خمس قنوات اتصالية لتقديم خدماته للعملاء، وهي الرقم الموحد لوزارة المالية 19990 بالإضافة إلى البريد الالكتروني ccc@mof.gov.sa، كما يستقبل المركز عبر منصته في توتير وزارة المالية للعناية بالعملاء: @MoFCare بالإضافة إلى خدمة المحادثة المباشرة عن طريق موقع الوزارة أو عبر تعبئة نموذج (اتصل بنا) عن طريق موقع الوزارة.

وبين مدير عام العناية بالعملاء أن استرداد المدفوعات الحكومية المتاحة في الوقت الحالي هي مدفوعات وزارة الداخلية متمثلة في رسوم الوافدين والجوازات السعودية والاستقدام والمرور "المخالفات المرورية، والمركبات، ورخص القيادة" والأحوال المدنية.

وأبان مدير عام العناية بالعملاء أن هذه الخدمة تضاف إلى عدة خدمات تقدمها وزارة المالية، منها خدمات اعتماد وخدمة الاستعلام عن الإعفاء من القروض، والاستعلام عن أوامر الدفع، والاستعلام لمراجعي الإدارة العامة للمصروفات، والاستفسار عن المقررات والقواعد، بالإضافة لثلاث قنوات إلكترونية، وهي خدمات الاستعلام الإلكترونية على موقع الوزارة ومنصة اعتماد ومنصة الأفراد. .