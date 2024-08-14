"أكبر 10 صناديق للثروة السيادية بالعالم".. السعودية تتقدم وحضور خليجي

فيما خرجت "SAFE" الصينية لتحل محلها "دبي للاستثمارات الحكومية" سابعًا

تقدم صندوق الاستثمارات العامة إلى المركز الثامن، لأول مرة، بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم رغم استقرار أصوله عند 360 مليار دولار؛ وفقًا لآخر تصنيف لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.

وجاء ذلك بعد أن شهدت قائمة صناديق الثروة السيادية خروج شركة SAFE للاستثمار الصينية؛ حيث كانت تحتل المركز السابع، ودخول مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية لقائمة أكبر 10 صناديق سيادية بقيمة أصول 305.2 مليارات دولار، وكانت تحتل المركز الـ12 في آخر تصنيف.

ووفقًا للبيانات المحدّثة جاء صندوق التقاعد الحكومي النرويجي في المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول بلغت 1186.7 مليار دولار.

وجاءت شركة الصين للاستثمار في المركز الثاني بأصول قيمتها 940.6 مليار دولار، تلاها جهاز أبو ظبي للاستثمار بقيمة أصول بلغت 579.6 مليار دولار، ثم الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في المركز الرابع بقيمة أصول 533.7 مليار دولار.

وبحسب التقرير بلغ إجمالي أصول الصناديق السيادية المصنّفة البالغة 88 صندوقًا 7.83 تريليون دولار.

يشار إلى أن مؤسسة (SWF Institute) قامت العام الماضي بإعادة تصنيف قائمة صناديق الثروة السيادية باستبعاد أصول البنوك المركزية؛ ومنها صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي وتصنيفها في قائمة منفصلة.