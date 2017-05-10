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برسالة مؤثرة.. مدير جامعة بيشة يودع زملاءه بهذه العبارات

ختمها قائلاً: أستودعكم الله الذي لا تضيع أمانته.. محبكم أحمد

ودع الدكتور أحمد بن حامد نقادي، اليوم الأحد، منسوبي ومنسوبات جامعة بيشة بعد انتهاء فترة تكليفه مديراً لها، وذلك برسالة مؤثرة وقعها باسم "أحمد".

وقال "نقادي" في الرسالة التي وجهها لمنسوبي الجامعة: "اليوم ينتهي قرار تعييني مديراً لجامعة بيشة، وأتشرف أن أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين أسمى آيات الشكر والتقدير على الثقة الملكية الغالية التي حظيت بها، والشكر موصول لسمو ولي العهد على الدعم اللامحدود للتعليم".

وأضاف: "لقد حاولت خلال السنوات الماضية أن أسخر خبرتي الطويلة في التعليم لخدمة جامعة بيشة ومنسوبيها وأبنائها والمنطقة ككل، فإن أصبت فهذا بفضل الله وإن أخطأت فهذا اجتهادي أحاسب عليه، لقد قضيت معكم فترة زادتني فخراً أنني بينكم، تعلمت منكم الكثير، فأنتم أهل للوفاء والكرم والخلق الرفيع".

وتابع: "تمنياتي القلبية لكم بالتوفيق والسداد وأن يمن الله عليكم جميعاً بالصحة والعمر الطويل، وللوطن أن يفخر بكم أبناء مخلصين، ودعوة خالصة أن يوفق هذه الجامعة المميزة برجالها وسيداتها إلى أرقى الدرجات والمعذرة منكم على التقصير".

وختم رسالته قائلاً: "أستودعكم الله الذي لا تضيع أمانته، محبكم أحمد".

من جهتهم قدم منسوبو ومنسوبات الجامعة، فائق الشكر والتقدير والامتنان للدكتور أحمد نقادي على جهوده خلال فترة إدارته للجامعة الفتية، سائلين الله أن يمده بعونه وتوفيقه في حياته المستقبلية، وأن يجزيه خير الجزاء على كل ما قدمه في سبيل تطور جامعة بيشة والنهوض بها لتكون منظومة معرفية إبداعية لمجتمع منتج.

يشار إلى أن الجامعة شهدت في السنوات الأربع الماضية نقلة نوعية على كافة المستويات، وكانت من أبرز الأعمال المنفذة، إقرار الإستراتيجية الجديدة للجامعة، واعتماد 33 برنامجاً جديداً في الدراسات العليا، وتطوير خطة البحث العلمي مما مكن أعضاء هيئة التدريس والباحثين من الحصول على براءات اختراع وجوائز محلية وإقليمية، قطع شوط كبير في إنهاء إجراءات الاعتماد المؤسسي الأكاديمي، مشروع توطين وظائف أعضاء هيئة التدريس، استكمال مشاريع البنى التحتية.

مدير جامعة بيشة أحمد بن حامد نقادي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برسالة مؤثرة.. مدير جامعة بيشة يودع زملاءه بهذه العبارات
سبق

ودع الدكتور أحمد بن حامد نقادي، اليوم الأحد، منسوبي ومنسوبات جامعة بيشة بعد انتهاء فترة تكليفه مديراً لها، وذلك برسالة مؤثرة وقعها باسم "أحمد".

وقال "نقادي" في الرسالة التي وجهها لمنسوبي الجامعة: "اليوم ينتهي قرار تعييني مديراً لجامعة بيشة، وأتشرف أن أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين أسمى آيات الشكر والتقدير على الثقة الملكية الغالية التي حظيت بها، والشكر موصول لسمو ولي العهد على الدعم اللامحدود للتعليم".

وأضاف: "لقد حاولت خلال السنوات الماضية أن أسخر خبرتي الطويلة في التعليم لخدمة جامعة بيشة ومنسوبيها وأبنائها والمنطقة ككل، فإن أصبت فهذا بفضل الله وإن أخطأت فهذا اجتهادي أحاسب عليه، لقد قضيت معكم فترة زادتني فخراً أنني بينكم، تعلمت منكم الكثير، فأنتم أهل للوفاء والكرم والخلق الرفيع".

وتابع: "تمنياتي القلبية لكم بالتوفيق والسداد وأن يمن الله عليكم جميعاً بالصحة والعمر الطويل، وللوطن أن يفخر بكم أبناء مخلصين، ودعوة خالصة أن يوفق هذه الجامعة المميزة برجالها وسيداتها إلى أرقى الدرجات والمعذرة منكم على التقصير".

وختم رسالته قائلاً: "أستودعكم الله الذي لا تضيع أمانته، محبكم أحمد".

من جهتهم قدم منسوبو ومنسوبات الجامعة، فائق الشكر والتقدير والامتنان للدكتور أحمد نقادي على جهوده خلال فترة إدارته للجامعة الفتية، سائلين الله أن يمده بعونه وتوفيقه في حياته المستقبلية، وأن يجزيه خير الجزاء على كل ما قدمه في سبيل تطور جامعة بيشة والنهوض بها لتكون منظومة معرفية إبداعية لمجتمع منتج.

يشار إلى أن الجامعة شهدت في السنوات الأربع الماضية نقلة نوعية على كافة المستويات، وكانت من أبرز الأعمال المنفذة، إقرار الإستراتيجية الجديدة للجامعة، واعتماد 33 برنامجاً جديداً في الدراسات العليا، وتطوير خطة البحث العلمي مما مكن أعضاء هيئة التدريس والباحثين من الحصول على براءات اختراع وجوائز محلية وإقليمية، قطع شوط كبير في إنهاء إجراءات الاعتماد المؤسسي الأكاديمي، مشروع توطين وظائف أعضاء هيئة التدريس، استكمال مشاريع البنى التحتية.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
09:24 PM

برسالة مؤثرة.. مدير جامعة بيشة يودع زملاءه بهذه العبارات

ختمها قائلاً: أستودعكم الله الذي لا تضيع أمانته.. محبكم أحمد

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
1
13,201

ودع الدكتور أحمد بن حامد نقادي، اليوم الأحد، منسوبي ومنسوبات جامعة بيشة بعد انتهاء فترة تكليفه مديراً لها، وذلك برسالة مؤثرة وقعها باسم "أحمد".

وقال "نقادي" في الرسالة التي وجهها لمنسوبي الجامعة: "اليوم ينتهي قرار تعييني مديراً لجامعة بيشة، وأتشرف أن أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين أسمى آيات الشكر والتقدير على الثقة الملكية الغالية التي حظيت بها، والشكر موصول لسمو ولي العهد على الدعم اللامحدود للتعليم".

وأضاف: "لقد حاولت خلال السنوات الماضية أن أسخر خبرتي الطويلة في التعليم لخدمة جامعة بيشة ومنسوبيها وأبنائها والمنطقة ككل، فإن أصبت فهذا بفضل الله وإن أخطأت فهذا اجتهادي أحاسب عليه، لقد قضيت معكم فترة زادتني فخراً أنني بينكم، تعلمت منكم الكثير، فأنتم أهل للوفاء والكرم والخلق الرفيع".

وتابع: "تمنياتي القلبية لكم بالتوفيق والسداد وأن يمن الله عليكم جميعاً بالصحة والعمر الطويل، وللوطن أن يفخر بكم أبناء مخلصين، ودعوة خالصة أن يوفق هذه الجامعة المميزة برجالها وسيداتها إلى أرقى الدرجات والمعذرة منكم على التقصير".

وختم رسالته قائلاً: "أستودعكم الله الذي لا تضيع أمانته، محبكم أحمد".

من جهتهم قدم منسوبو ومنسوبات الجامعة، فائق الشكر والتقدير والامتنان للدكتور أحمد نقادي على جهوده خلال فترة إدارته للجامعة الفتية، سائلين الله أن يمده بعونه وتوفيقه في حياته المستقبلية، وأن يجزيه خير الجزاء على كل ما قدمه في سبيل تطور جامعة بيشة والنهوض بها لتكون منظومة معرفية إبداعية لمجتمع منتج.

يشار إلى أن الجامعة شهدت في السنوات الأربع الماضية نقلة نوعية على كافة المستويات، وكانت من أبرز الأعمال المنفذة، إقرار الإستراتيجية الجديدة للجامعة، واعتماد 33 برنامجاً جديداً في الدراسات العليا، وتطوير خطة البحث العلمي مما مكن أعضاء هيئة التدريس والباحثين من الحصول على براءات اختراع وجوائز محلية وإقليمية، قطع شوط كبير في إنهاء إجراءات الاعتماد المؤسسي الأكاديمي، مشروع توطين وظائف أعضاء هيئة التدريس، استكمال مشاريع البنى التحتية.

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