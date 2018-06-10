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لقطة صادمة.. طفلة خارج الطابق الـ 13 وأصابع تتشبث بالنافذة

الأم انشغلت لدقائق والجيران أخبروها بالمشهد المروع

في لقطة صادمة شاهد الجيران طفلة (5 سنوات) محاصرة بالرعب والموت على الحافة الخارجية للطابق الـ 13، بإحدى البنايات السكنية في الصين، وأصابع ضعيفة تتشبث بإطار النافذة؛ خشية سقوط قاتل، لكن لا يدري أحد كيف وصلت الطفلة إلى هذا المكان.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث الساعة الواحدة بعد ظهر أمس في مدينة كونمينغ عاصمة مقاطعة يونان جنوبي الصين، وفقاً لما ذكرته إدارة مكافحة الحرائق بالمدينة.

وتضيف الصحيفة: أصيب الجيران بصدمة وهم يشاهدون الطفلة معلقة على ارتفاع أكثر من 40 متراً (130 قدماً) فوق الأرض، وبسرعة اتصل الجيران بهاتف الطوارئ، وبعد دقائق وصلت مجموعة من رجال مكافحة الحرائق.

ويكشف الفيديو الذي بثته الصحيفة، كيف هبط أحد رجال الإطفاء من الطابق السادس عشر، وهو معلق بحبال، حتى وصل إلى الطابق الثالث عشر بجوار الطفلة، ومدّ يديه فحملها بهدوء، ورفعها إلى شخص آخر داخل النافذة.

وفي نهاية 10 دقائق صعبة، تم إنقاذ الطفلة، بينما صفق الجيران لرجل الإطفاء الشجاع، ودوره في إنقاذ الطفلة.


ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام محلية، أن الطفلة كانت مع أمها، وتركتها الأم لدقائق حين نزلت إلى مدخل المبنى لتسلم البقالة من عامل توصيل الطلبات، لتصدم عندما أخبرها الجيران أن ابنتها تقف خارج الشرفة.

وقالت الأم إنها لم تتوقع أن تخرج ابنتها من النافذة، ووعدت بالاعتناء بها بشكل أفضل في المستقبل.

الصين مدينة كونمينغ مكافحة الحرائق بالمدينة

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لقطة صادمة.. طفلة خارج الطابق الـ 13 وأصابع تتشبث بالنافذة
سبق

في لقطة صادمة شاهد الجيران طفلة (5 سنوات) محاصرة بالرعب والموت على الحافة الخارجية للطابق الـ 13، بإحدى البنايات السكنية في الصين، وأصابع ضعيفة تتشبث بإطار النافذة؛ خشية سقوط قاتل، لكن لا يدري أحد كيف وصلت الطفلة إلى هذا المكان.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث الساعة الواحدة بعد ظهر أمس في مدينة كونمينغ عاصمة مقاطعة يونان جنوبي الصين، وفقاً لما ذكرته إدارة مكافحة الحرائق بالمدينة.

وتضيف الصحيفة: أصيب الجيران بصدمة وهم يشاهدون الطفلة معلقة على ارتفاع أكثر من 40 متراً (130 قدماً) فوق الأرض، وبسرعة اتصل الجيران بهاتف الطوارئ، وبعد دقائق وصلت مجموعة من رجال مكافحة الحرائق.

ويكشف الفيديو الذي بثته الصحيفة، كيف هبط أحد رجال الإطفاء من الطابق السادس عشر، وهو معلق بحبال، حتى وصل إلى الطابق الثالث عشر بجوار الطفلة، ومدّ يديه فحملها بهدوء، ورفعها إلى شخص آخر داخل النافذة.

وفي نهاية 10 دقائق صعبة، تم إنقاذ الطفلة، بينما صفق الجيران لرجل الإطفاء الشجاع، ودوره في إنقاذ الطفلة.


ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام محلية، أن الطفلة كانت مع أمها، وتركتها الأم لدقائق حين نزلت إلى مدخل المبنى لتسلم البقالة من عامل توصيل الطلبات، لتصدم عندما أخبرها الجيران أن ابنتها تقف خارج الشرفة.

وقالت الأم إنها لم تتوقع أن تخرج ابنتها من النافذة، ووعدت بالاعتناء بها بشكل أفضل في المستقبل.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
03:46 PM

لقطة صادمة.. طفلة خارج الطابق الـ 13 وأصابع تتشبث بالنافذة

الأم انشغلت لدقائق والجيران أخبروها بالمشهد المروع

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
4,920

في لقطة صادمة شاهد الجيران طفلة (5 سنوات) محاصرة بالرعب والموت على الحافة الخارجية للطابق الـ 13، بإحدى البنايات السكنية في الصين، وأصابع ضعيفة تتشبث بإطار النافذة؛ خشية سقوط قاتل، لكن لا يدري أحد كيف وصلت الطفلة إلى هذا المكان.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث الساعة الواحدة بعد ظهر أمس في مدينة كونمينغ عاصمة مقاطعة يونان جنوبي الصين، وفقاً لما ذكرته إدارة مكافحة الحرائق بالمدينة.

وتضيف الصحيفة: أصيب الجيران بصدمة وهم يشاهدون الطفلة معلقة على ارتفاع أكثر من 40 متراً (130 قدماً) فوق الأرض، وبسرعة اتصل الجيران بهاتف الطوارئ، وبعد دقائق وصلت مجموعة من رجال مكافحة الحرائق.

ويكشف الفيديو الذي بثته الصحيفة، كيف هبط أحد رجال الإطفاء من الطابق السادس عشر، وهو معلق بحبال، حتى وصل إلى الطابق الثالث عشر بجوار الطفلة، ومدّ يديه فحملها بهدوء، ورفعها إلى شخص آخر داخل النافذة.

وفي نهاية 10 دقائق صعبة، تم إنقاذ الطفلة، بينما صفق الجيران لرجل الإطفاء الشجاع، ودوره في إنقاذ الطفلة.


ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام محلية، أن الطفلة كانت مع أمها، وتركتها الأم لدقائق حين نزلت إلى مدخل المبنى لتسلم البقالة من عامل توصيل الطلبات، لتصدم عندما أخبرها الجيران أن ابنتها تقف خارج الشرفة.

وقالت الأم إنها لم تتوقع أن تخرج ابنتها من النافذة، ووعدت بالاعتناء بها بشكل أفضل في المستقبل.

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